18:47 (мск), источник: РБК Life
Четыре курорта, идеальных для отпуска в бархатный сезон. Цены и рекомендации
Куда отправиться, чтобы продлить лето: советуют туроператоры.
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Шумные дискотеки Таиланда, приветливое солнце Эмиратов, коралловое море Египта и серфинг на Бали. РБК Life вместе с представителями туротрасли подготовил подборку для путешественников, желающих продлить свое лето и попробовать что-то новое.
Таиланд пользуется высоким спросом в целом и в бархатный сезон в частности. На заезды в сентябре-октябре туроператоры наблюдают активную динамику продаж. Доля продаж туров, по данным группы компаний «Слетать.ру», уже в два раза превосходит показатели аналогичного периода прошлого года.
«В первую очередь это связано с наличием региональной полетной программы, прямых рейсов и ценовой политики отелей. Азия в начале осени — это вполне бюджетная возможность продлить лето», — рассказали в туроператоре Anex Tour.
Таиланд предоставляет туристам широкий ассортимент отелей от самых простых и бюджетных до премиум-сегмента.
Большинство (а именно 63%) клиентов «Слетать.ру» в этот бархатный сезон в Таиланде планируют остановиться на острове Пхукет. 28% сделали выбор в пользу молодежного курорта Паттайя. Почти 2% предпочли Бангкок. При этом в компании отметили, что подавляющее большинство туристов планируют отправиться в Таиланд вдвоем (71%).
Отдых в Таиланде выбирают как любители пляжного отдыха, молодежь, так и ценители экскурсионного отдыха и семьи с детьми. Главное — правильно выбрать курорт. Так, например, Паттайя — больше молодежный курорт. Туристов на нем ждет огромное количество клубов, баров, ночных увеселительных заведений с развлечениями на любой вкус. Поэтому отдых здесь больше подходит для компаний друзей, активных взрослых путешественников и молодежи, а вот семейным туристам с детьми может быть не очень комфортно.
Курорт на Пхукете — Патонг — с его знаменитой Бангла Роуд понравится любителям активного досуга и яркой ночной жизни, а вот район Ката — для более спокойного и расслабленного отдыха вдали от городской суеты.
Во время отдыха в Бангкоке стоит посетить Большой королевский дворец, Музей современного искусства, храм рассвета Ват Арун, Золотую Гору Ват Сакет, храм Изумрудного Будды и крупнейший торговый центр Азии — Siam Paragon. В Паттайе среди популярных достопримечательностей — холм Большого Будды, храм Истины, храмовый комплекс Ват Ян, тропический сад Нонг Нуч, заповедник «Деревня слонов», плавучий рынок. Любители активного времяпрепровождения и водных развлечений также могут отправиться в аквапарк Рамаяна.
«В самой Паттайе хоть и есть хорошие пляжи, но формата “баунти” не найти. Однако, если доплыть на остров Ко Лан, паром на который курсирует каждые 30 минут за символические 30 бат (стоимость может быть изменена), можно оказаться на замечательном пляже с мелким песочком с чистейшим морем», — рассказали в «Слетать.ру».
Несмотря на круглогодичность направлений, эксперты отмечают, что цены в бархатный сезон ниже, чем в разгар зимнего. Тур из Москвы на остров Пхукет (Таиланд) с вылетом в начале сентября у AnexTour на десять ночей начинается от 120 тыс. руб. за двоих в отеле «три звезды» без питания.
Осень — удачное время года для посещения Арабских Эмиратов. Здесь, помимо лежания на пляже с коктейлями, туристы могут отправиться в экскурсионные путешествия по стране. Знойное летнее солнце уже не будет таким агрессивным, что позволит полноценно насладиться прекрасными видами во время экскурсий.
Путешественники ценят ОАЭ за высокий уровень сервиса, наличие прямых перелетов и комфортные условия пребывания, в том числе за возможность использовать многие российские сервисы с оплатой рублями. Добраться до Арабских Эмиратов не составит труда: ежедневно из Москвы и других городов России авиакомпании выполняют регулярные рейсы, время в пути составляет пять часов.
«Стремительное увеличение интереса к ОАЭ наблюдаем с окончания карантина во время пандемии коронавируса, так как Эмираты были одним из первых открывшихся направлений, а в последний год стали еще одним из крупнейших пересадочных хабов, через который путешественники разлетаются по всему миру», — подчеркнули в «Слетать.ру».
Там отметили, что 36% пользователей сервиса отправятся в этот бархатный сезон в Дубай, 21% — в Рас-эль-Хайму, 13% — в Фуджейру, 11% — в Шарджу. Зачастую россияне выбирают отели с пятью и четырьмя звездами (51 и 39%) соответственно.
Как отметила директор департамента маркетинга и рекламы туроператора ResortHoliday Ирина Таку, одна из самых универсальных экскурсий — багги-сафари с ужином в пустыне. А вот если путешественники предпочитают долгие и неспешные прогулки, то стоит отправиться в район Al Fahidi — воссозданный исторический квартал Дубая. На улицах района небоскребы сменяются на аутентичные домики, выполнение в национальном стиле, а многочисленные рынки порадуют гостей разнообразными восточными товарами. Al Fahidi — это словно живые декорации к фильму про принцессу Жасмин и Аладдина.
Стоимость недельного путешествия с вылетом в середине сентября у туроператора Resort Holiday составит 107 тыс. руб. за двоих, включая авиаперелет, проживание в четырехзвездочном отеле, без питания. А вот для тех, кто предпочитает останавливаться в пятизвездочных отелях с системой питания минимум — завтрак и ужины, то недельная стоимость тура составит от 156 тыс. руб. за двоих, включая международный авиаперелет. Но отель будет находится в регионе Фуджейра.
Бархатный сезон в Египте начинается в сентябре. Сегодня, по данным «Слетать.ру», страна входит в топ-3 самых популярных направлений. Море идеально теплое, как и температура воздуха. Это время прекрасно подойдет для комфортного спокойного отдыха, в том числе с детьми.
Как отмечают в туроператоре Tez Tour, в Египте в первую очередь стоит заняться изучением рифов и подводного мира. «Для более молодых исследователей и тех, кто не очень любит глубину, идеально подойдет снорклинг. Для тех же, кто готов изучать морские глубины во всем их многообразии, подойдут курсы дайвинга», — отметили в туроператоре.
«Если же вы не любитель даже самых поверхностных погружений, то вам идеально подойдет экскурсия в лодке с прозрачным дном, — невероятно красивое зрелище, особенно для малышей», — добавили в Tez Tour.
У туристов есть возможность отправиться на экскурсию в Каир, чтобы своими глазами увидеть одно из семи чудес света — знаменитую пирамиду Хеопса, расположенную на плато Гиза. Кроме Каира стоит побывать в Луксоре, чтобы увидеть Карнакский храмовый комплекс, колоссы Мемнона, храм царицы Хатшепсут, аллею сфинксов, Долину царей и алебастровую фабрику. В такую программу тоже зачастую включают небольшую речную прогулку по Нилу и тематический обед.
Подросткам и их родителям стоит съездить в аквапарк, или на более экстремальное развлечение — мотосафари. Не стоит проходить мимо знаменитых египетских базаров, где можно запастись специями, масляными парфюмами, восточными сладостями, украшениями и цветными платками.
Отправиться в тур с Tez Tour в четырехзвездочный отель Хургады обойдется на двоих от 132 тыс. руб. на десять ночей на «все включено», а в Шарм-эль-Шейх — от 114 тыс. руб. на тех же условиях.
Сентябрь на Бали — действительно бархатный сезон. Высокий сезон, который длится с апреля по октябрь, подходит к концу. В это время устанавливается мягкая сухая погода — дождливая и знойная зима еще впереди.
В «Слетать.ру» уточнили, что абсолютное большинство их туристов, а именно 100%, для бархатного сезона в Индонезии выбирают остров Бали.
Как отметили в туроператоре ITM group, на Бали туристов ждут живописные пляжи, среди которых есть более и менее оживленные, есть подходящие для семейного отдыха и те, что понравятся ценителям шумных вечеринок для рассвета. Серферы оценят Семиньяк и Сулубан, дайверам понравится Амед, а тем, кто хочет особенно комфортного отдыха, подойдет Нуса-Дуа.
На Бали стоит поймать свою волну на одной из пляжных вечеринок Семиньяка или тусовочной Куты, посетить одно из праздничных шествий или церемоний. Посетить Лес обезьян и храмы, которых на острове 20 тыс. Посетить йога-центр в Убуде, Чанги, Сануре или Западного Бали, побывать на острове Менжанган, в деревушке Амед, Чандидасы, посмотреть на затонувший USAT Liberty в Туламбене. Можно подняться на один из спящих вулканов острова. Здесь также можно научиться плетению из пальмовых листьев.
Тур на Бали у ITM group на двоих начинается от 241 тыс. руб. на 12 ночей на завтраках в отеле «три звезды».
В «Слетать.ру» отметили, что средний чек на туры в бархатный сезон в Индонезию сейчас составляет 188 тыс. руб., что на 3% больше, чем годом ранее.