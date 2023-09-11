11:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 11 сентября
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В России подвели итоги выборов глав регионов
Выборы разных уровней состоялись в 85 субъектах.
Пиво и газировка могут подорожать из-за упаковки
Выкупившая заводы алюминиевой банки у американской Ball в России группа «Арнест» планирует повышение цен из-за роста затрат и удорожания проекта нового завода. В результате цены на напитки могут вырасти.
СМИ: Ким Чен Ын посетит Дальний Восток
В прошлый раз лидер КНДР посещал Россию в 2019 году.
Костин заявил об «огромной финансовой дыре» в ОСК
У ОСК, которая перешла под управление ВТБ, много проблем, в том числе «огромная финансовая дыра» и отсутствие достоверной отчетности, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
В Госдуме попросили остановить рост цен на такси в регионах
В связи с ростом цен на такси в регионах правительство просят отложить до 2025 года ряд требований нового закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ».