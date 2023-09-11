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13:17 (мск), источник: Аргументы и факты

Будет ли выходной в День учителя 5 октября 2023 года?

Aif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: РИА "Новости"

Профессиональный день работников образовательной сферы в России отмечается ежегодно, 5 октября. В этом году День учителя выпадает на рабочий день — четверг.

Будет ли выходной в День учителя 5 октября 2023 года?

День учителя — это официальный праздник, тем не менее в Трудовом кодексе Российской Федерации это торжество не включено в перечень нерабочих праздничных дней. Статьей 112 ТК РФ установлены следующие нерабочие праздничные дни:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 23 февраля — День защитника Отечества;
  • 8 марта — Международный женский день;
  • 1 мая — Праздник Весны и Труда;
  • 9 мая — День Победы;
  • 12 июня — День России;
  • 4 ноября — День народного единства.

Таким образом 5 октября будет рабочим днем для россиян, а значит, большинство преподавателей проведут свой профессиональный праздник в школах.

Как в России отмечают День учителя?

В этот день принято поздравлять своих педагогов и наставников. Многие ученики заранее готовят любимым педагогам танцевальные и вокальные номера, а также шуточные сценки. Во многих образовательных учреждениях закрепилась традиция проводить дни самоуправления, когда старшеклассникам могут попробовать себя в роли педагогов и провести уроки для учеников начальных классов.

Кроме того, отличившихся педагогов награждают как на местном, так и региональном уровне. Также 5 октября будет названо имя лучшего педагога страны. Финал всероссийского конкурса «Учитель года России — 2023» пройдет с 21 сентября по 5 октября в Московской области. Торжественное награждение призеров и победителя конкурса состоится в Москве в День учителя.

Когда был учрежден День учителя?

Решение праздновать День учителя 5 октября было принято в России в 1994 году. Именно в этом году ЮНЕСКО провозгласила 5 октября Всемирным днем учителя (World Teachers Day). До этого времени в СССР и России учителей чествовали в первое воскресенье октября.

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