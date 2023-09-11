13:17 (мск), источник: Аргументы и факты
Будет ли выходной в День учителя 5 октября 2023 года?
Aif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
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Профессиональный день работников образовательной сферы в России отмечается ежегодно, 5 октября. В этом году День учителя выпадает на рабочий день — четверг.
День учителя — это официальный праздник, тем не менее в Трудовом кодексе Российской Федерации это торжество не включено в перечень нерабочих праздничных дней. Статьей 112 ТК РФ установлены следующие нерабочие праздничные дни:
Таким образом 5 октября будет рабочим днем для россиян, а значит, большинство преподавателей проведут свой профессиональный праздник в школах.
В этот день принято поздравлять своих педагогов и наставников. Многие ученики заранее готовят любимым педагогам танцевальные и вокальные номера, а также шуточные сценки. Во многих образовательных учреждениях закрепилась традиция проводить дни самоуправления, когда старшеклассникам могут попробовать себя в роли педагогов и провести уроки для учеников начальных классов.
Кроме того, отличившихся педагогов награждают как на местном, так и региональном уровне. Также 5 октября будет названо имя лучшего педагога страны. Финал всероссийского конкурса «Учитель года России — 2023» пройдет с 21 сентября по 5 октября в Московской области. Торжественное награждение призеров и победителя конкурса состоится в Москве в День учителя.
Решение праздновать День учителя 5 октября было принято в России в 1994 году. Именно в этом году ЮНЕСКО провозгласила 5 октября Всемирным днем учителя (World Teachers Day). До этого времени в СССР и России учителей чествовали в первое воскресенье октября.