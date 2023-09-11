16:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Морские рыбы начали уменьшаться из-за изменений климата
Исследователи связывают этот феномен с глобальным потеплением.
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Изменения климата приводят к уменьшению размеров диких видов животных и растений, особенно это заметно у морских рыб. Эти результаты были получены учеными из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии и их коллегами из Германии, Канады, Швеции и США. Исследование опубликовано в журнале Science.
С целью выявления изменений в размерах тела организмов специалисты проанализировали данные из базы BioTIME, которая включает в себя информацию о популяции различных видов животных и растений, начиная с 1960 года. Всего было рассмотрено 4292 млекопитающих, беспозвоночных, рыб, амфибий, рептилий и растений.
Выяснилось, что наиболее выраженные изменения наблюдаются у морских рыб. Например, средние размеры тела уменьшаются у звездчатого ската. В то же время мелкие виды, такие как скумбрия, увеличивают свою численность, меняя состав и функционирование экосистем. При этом общее количество биомассы остается таким же, так как увеличивается количество мелких особей. Если же крупные организмы и вовсе исчезают из сообщества, остальные пытаются занять их ниши и использовать ставшие доступными ресурсы.
Подобные изменения также были замечены у некоторых растений и беспозвоночных. Тем не менее, у других видов размеры тела увеличиваются, например, у арктических культур.
В некоторых случаях изменения превышают 10%. Предполагается, что это связано с глобальным потеплением и другими экологическими сдвигами, характерными для антропоцена — гипотетической геологической эпохой, характеризующейся воздействием человека на окружающую среду.
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Анна Морозова