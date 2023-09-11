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17:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Казахстане найдено захоронение девочки бронзового века

Рядом с ней обнаружили уникальные украшения и 180 костей животных.

Источник: Министерства науки и высшего образования РК

Ученые из Казахского национального университета имени аль-Фараби и Кембриджского университета обнаружили в Казахстане курган девочки бронзового века с необычным погребальным инвентарем. Об этом сообщает Live Science.

Тело нашли в кургане Некрополя Айнабулак-Темирсу в Восточном Казахстане. В ушах находились маленькие проволочные серьги, а на шее — бусы. Эти артефакты говорят о том, что она жила в бронзовом веке центральной Азии, который длился примерно с 3200 года до нашей эры до 1000 года до нашей эры.

Также рядом был обнаружен бронзовый диск с изображением лягушки по центру. В числе необычного инвентаря найдены 180 костей ног животных. Это больше, чем было найдено в других курганах. Некоторые ученые считают, что они были символами благополучия и удачи, которые послужили пожеланием успешного перехода из одного мира в другой. В то же время другие полагают, что кости были частью культовой практики и могли использоваться во время медитации.

Артефакт в виде бронзового диска с лягушкой также имел разное значение у многих народов. По словам исследователей, обнаруженный в Казахстане экземпляр связан с образом роженицы и культом воды. Однако требуются дополнительные исследования, чтобы точно определить его истинное значение.

Ранее первые в истории Великобритании монеты железного века нашли в Уэльсе.

Анна Морозова

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