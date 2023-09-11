Путин подписал указ о получении полной компенсации военной пенсии

Путин также поручил правительству определить порядок выплаты ежемесячных компенсаций пенсионерам-участникам спецоперации, а также обеспечить финансирование указанных расходов.
Ранее, 26 августа, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, что самые большие пенсии в России — у госслужащих, военных, космонавтов и летчиков-испытателей. По его словам, объем выплат различается по регионам, а также по величине прожиточного минимума.
16 августа Минтруд России подготовил проект постановления, согласно которому ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий, участвующим в спецоперации, будут назначать без заявления. Это позволит ветеранам боевых действий, принимающим участие в спецоперации, получать их со дня признания ветераном боевых действий.
Перед этим, 11 августа, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее получение страховых выплат родственниками военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса.
Еще в июле правительство РФ утвердило постановление о перерасчете пенсий для военных контрактников. Так, некоторые категории пенсионеров, заключившие контракт на прохождение военной службы,