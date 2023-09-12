11:21 (мск), источник: Известия
Каспийский марш: как Петр Великий победил персов
300 лет назад Россия вышла к предгорьям Кавказа.
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12 сентября 1723 года завершилась Персидская война, по результатам которой Россия стала великой каспийской державой. О том, как это было, вспоминают «Известия».
В самом начале XVIII века в Россию прибыло армянское посольство, просившее у царя Петра I помощи в борьбе с персами. «Не имеем иной надежды, кроме Бога на небе и Вашего Величества на земле», — с такими словами они обратились к русскому самодержцу. Петр пообещал армянам поддержку после окончания войны со шведами. С годами царь стал серьезнее присматриваться к Каспийскому морю, которое считал важным для развития торговли с азиатскими странами, прежде всего с Индией. Петр I отлично осознавал, что стране необходимо не только «окно в Европу», но и «врата в Азию». Сломив могущество Швеции, Петр провозгласил Россию империей. И сразу бросил взор на Восток. Там, за горами Кавказа, сходились торговые пути, там ждали русских единоверцев древние христианские народы.
К подготовке Персидского похода Петр отнесся основательно, опираясь на опытных офицеров, героев Северной войны. Их он посылал в разведку на берега Каспия и в горные районы.
Военные действия начались летом 1722 года. Поводом стало нападение на караван русских купцов. Император объявил, что он вступил на земли своего «великого друга и соседа» исключительно для того, чтобы наказать «возмутителей и бунтовщиков», которые осмелились ограбить русских купцов в 1721 году в Шемахе. Виновниками «шемахинского инцидента» были дагестанские ханы, казикумухский Сурхай-хан и лезгинский Хаджи-Давуд.
Целью Петра было открыть для России ворота в Азию, прежде всего для торговли с Индией, и помочь христианским народам, подпавшим под персидское владычество. Это были не только армяне, но и грузины, не раз просившие о поддержке московского царя. Петр планировал при благополучном исходе первых сражений по Куре спуститься к Тифлису (Тбилиси), где русских воинов ожидали союзники. Удалось договориться о совместных действиях и с калмыцким ханом Аюком — он не только помог снабжению армии, но и предоставил для похода своих конников.
Войска выступили из Астрахани. При поддержке флота царь во главе 30-тысячной армии двинулся вдоль Каспийского моря к Дербенту, получив прошения о принятии в подданство нескольких дагестанских владетелей. Шамхал Тарки Адиль-Гирей, принявший российское подданство, лично встречал императора на берегу реки Сулак. Его примеру последовал и аксайский владетель Султан-Махмуд.
Но путь по дагестанским дорогам не был сплошь гладким и благополучным. Первым противником Петра в той кампании стал эндиреевский владетель Айдемир. В предгорье его войска несколько раз атаковали русских, но безуспешно. После нескольких поражений воинственный Айдемир смирился с властью Петра и принял российское подданство. Потом и утамышский владетель Махмуд попытался встать на пути русской армии — и его войска были сметены.
К концу лета русский император без боя занял Дербент, правитель города Имам Кули-бек не оказал сопротивления русским и получил от Петра генеральский чин и жалованье. При этом Петр отказался от роскошных покоев в доме Кули-бека. Несколько дней он ночевал в землянке на берегу моря. В наше время на месте этого царского пристанища основан музей Петра I.
Примерно в те же дни картлийский царь Вахтанг VI, союзник Петра, начал боевые действия против персов в Карабахе — влияние шаха на Кавказе заметно поколебалось.
В восточном походе первый русский император стремился лучше узнать этот край. На новых российских территориях Петр собирался обустроить не только торговлю, но и виноделие. Его восхитили фруктовые сады в окрестностях Дербента. Царь попробовал и местный виноград. Но посетовал, что местные жители не производят «доброго вина». Для этого он переселил в Дербент нескольких венгров, с которых началось виноделие в Дагестане. В Гиляне и Ширване Петр хотел развести табак и для этого выписал семена из Испании. Присматривался он и к местным традициям. Его восхищало, что отныне Российская империя простирается от северных берегов до засушливых горных районов Дагестана.
Через год русские войска под командованием генерала Михаила Матюшкина вошли в Баку. Жители этого города отправили Петру I письмо, в котором уведомляли о своей готовности перейти под власть Российской империи. Петр ответил бакинцам манифестом: «Государь император как верный сосед и союзник шаха пришел со своим войском только в том намерении, чтобы принять эти места в защищение от бунтовщиков. Дербенский наиб, приняв от его величества такую высокую милость, ни мало не медлил употребить оную в пользу города; потому и город Баку для своей безопасности принял бы российский гарнизон, который имеет быть снабжен провиантом и всякою потребностию из Дербента». Но местные власти, находившиеся под влиянием Давид-бека, закрыли ворота Баку для посланцев России. В городе расположился персидский гарнизон, который оказал сопротивление войскам Матюшкина. Только после интенсивного обстрела крепости и со стороны моря, и с высот начальник гарнизона Дергах Кули-бек объявил о капитуляции.
В итоге иранский шах Солтан Хусейн направил в Петербург посольство для заключения мира. Показательно, что пока персидский посланник Исмаил-бек добирался до Санкт-Петербурга, шах попал в плен к мятежным афганцам, а новым монархом империи провозгласили его сына — Тахмаспа II. Разумеется, власть его оставалась зыбкой, далеко не все провинции Ирана присягнули новому шаху. Новый удар российской армии мог расколоть древнюю страну. Правда, это не входило в планы Петра — он понимал, что уничтожение Персии даст слишком весомый козырь туркам.
Великий город на берегах Невы, еще недостроенный, встретил персидских переговорщиков северным ветром. По Петербургскому мирному договору, заключенному 12 сентября 1723 года, Персия признавала за Россией города Дербент, Решт и Баку, а также провинции Гилян, Ширван, Мазендеран и Астрабад — всё западное и южное побережье Каспия. Значительная территория, особенно важная для создания торговых путей через Каспий. Персия гарантировала российской армии невиданные льготы: бесплатное обеспечение верблюдами, низкие и твердые цены на хлеб, мясо и соль. Особая статья предусматривала оборонительный союз против Турции, а купцы из обеих стран получали права свободной торговли и передвижения по всей России и Персии. Также Россия обещала персидскому шаху поддержку на случай восстаний и бунтов, которые в его владениях не были редкостью. Это означало почти постоянное присутствие российских военных в Персии. Тахмаспа II не смущала потеря территорий. Он сделал ставку на сотрудничество с Петром, которого считал великим монархом.
Россия победно распахнула «врата в Азию». На новой территории развивалась торговля, строились порты и форпосты, наиболее значимым из которых стала крепость, вокруг которой позже возник город Махачкала. Менее удачным стал проект создания порта в устье Куры.
В этой войне армия и флот, созданные Петром, доказали, что могут успешно и согласованно действовать за тысячи верст от столицы, защищая интересы империи. В руках первого русского императора оказался инструмент, о котором и мечтать не могли его отец и дед.
Поход предопределил будущее доминирование России на Кавказе и освобождение христианских народов этого региона. Петр понимал, что главные сражения на восточных рубежах впереди, что следует прокладывать дороги и морские пути к союзникам и эта задача на десятилетия.
Персидский поход стал последним великим деянием императора Петра. Преемникам не удалось достойно поддержать его начинания, воплотить планы дальновидного монарха. Во времена Анны Иоанновны Россия отказалась от петровских завоеваний на Каспии. Российская империя вернулась в Дагестан только на излете XVIII века — тогда и сбылись предначертания великого монарха.
Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк».