Выбраны самые известные памятники пещерной живописи 12 сентября 1940 года четверо подростков гуляли по живописным местам коммуны Монтиньяк во Франции
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12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны самые известные памятники пещерной живописи

12 сентября 1940 года четверо подростков гуляли по живописным местам коммуны Монтиньяк во Франции. Неожиданно они увидели, что в одну из сосен попала молния, дерево упало и открыло таинственный проход. Внутри они обнаружили множество наскальных рисунков. Так совокупность случайностей привела к открытию знаменитой пещеры Ласко. В ней нашли десятки рисунков животных и людей, которые сделали примерно 15−18 тысяч назад.

Источник: Traumrune/CC BY-SA 3.0

Такое удивительное место привлекло в окрестности Монтиньяка тысячи туристов, и ученые начали беспокоиться за сохранность пещеры. Однако нашелся неожиданный выход: специально для гостей региона, которые хотят увидеть пещерную живопись древности, рядом с Ласко возвели ее точную копию (Ласко II). Туда и водят туристов, пока ученые пытаются сохранить рисунки оригинальной пещеры в первозданном состоянии.

По случаю такого открытия мы подготовили для вас список из 10 самых знаменитых памятников пещерной живописи со всего мира.

Испанское чудо

Пещера Альтамира, открытая в Испании, соревнуется с Ласко за неофициальное звание «Сикстинской капеллы пещерной живописи». При этом ученые обнаружили ее еще в XIX веке и не сразу поверили в реальность увиденного. Рисунки в пещере Альтамира сохранились настолько хорошо и были такими яркими, что некоторые приняли их за подделку.

При этом она практически повторила судьбу своей французской «сестры». Туристов было так много, что встал вопрос сохранности этого памятника древности. В итоге копии рисунков и археологические находки решили выставлять в Музее древней истории и археологии неподалеку, а саму пещеру закрыть для посещения.

Рукотворная красота

Всего через год после обнаружения пещеры Ласко на другом краю света, в Аргентине, нашли не менее яркий памятник древней живописи. В группе пещер общей протяженность в 160 км нашли одну с множеством отпечатков человеческих рук на стенах. Ее так и назвали — Куэва-де-лас-Манос — пещера рук. Примерно 9−13 тысяч лет назад наши предки оставили здесь отпечатки своих левых рук, а еще нарисовали животных, людей и что-то написали на древнем языке.

Загадочный Восток

Еще одно место с загадочными надписями находится в Индии — в щели разрушенной скалы появились пещеры Эдаккал. И в одной из них примерно 6 тысяч лет назад расписали стены, но необычными рисунками, а петроглифами (так называют изображения, сделанные на каменном «холсте»). Расшифровать символы в «доисторической жемчужине Ваянада» до сих пор никому не удалось.

Европейские тайны

Изображения в пещере Магура на северо-западе Болгарии тоже «моложе», им всего 4−8 тысяч лет. Однако рисунков очень много (около 700), они изображают танцующих людей, охотников, животных. А еще ученые обнаружили в Магуре солнечный календарь с точными данными. Особенность памятника пещерной живописи в том, что в качестве «краски» для всех рисунков использовали гуано (то есть помет летучих мышей).

Случайное открытие

Долгое время ученые считали, что живопись каменного века есть только в Западной Европе. Однако в 1959 году русские исследователи развеяли этот миф — в Башкирии на реке Белой открыли Капову пещеру (или, по-другому, Шульган-Таш). Кстати, помогли тоже летучие мыши — зоолог Александр Рюмин спустился под землю для того, чтобы изучать их жизни, а в итоге неожиданно для себя открыл удивительный памятник древнего искусства. Наши предки оставили на стенах Шульган-Таш более 170 рисунков животных, в том числе мамонта с мамонтенком.

Французская магия

А вот самый древний из открытых на данный момент памятников такого искусства — это пещера Шове во Франции. Ученые предполагают, что возраст некоторых рисунков в ней составляет 30−32 тысяч лет. При этом их в пещере более 400, и они одновременно четкие и яркие, как будто работали современные художники. «Стрит-арт» древности хорошо сохранился благодаря тому, что около 20 тыс. лет назад пещеру Шове завалило камнями и скрыло от большинства воздействий. Открыли ее только в 1994 году.

История Ледникового периода

Еще один пример того, как природа помогла сохранить памятник пещерной живописи, тоже нашли во Франции. На побережье Средиземного моря недалеко от Марселя в 1985 году один дайвер обнаружил подводный туннель и красочную пещеру в конце этого коридора. Вход в пещеру Коске расположен на глубине 37 метров, но объясняется это довольно просто — в поздний ледниковый период (когда были оставлены самые старые рисунки в этом месте) уровень воды был гораздо ниже, и море начиналось за несколько километров от Коске. Потом пещеру затопило и тем самым сохранило до наших дней. Внутри нее нашли более 200 рисунков — отпечатков ладоней, изображений животных, птиц и даже медуз.

Олеся Маевская

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