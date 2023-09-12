Фонд «Круг добра» предоставил НМИЦ оториноларингологии ФМБА РФ имплантаты

В НМИЦ оториноларингологии ФМБА России поступил первый имплантат, средства на приобретение которого направил Фонд «Круг добра». В ближайшее время будет проведена операция по его установке. Также ожидается закупка для медучреждения еще 10 имплантатов. Установки медизделий ожидают дети из Республики Татарстан и Чувашской Республики, ХМАО, Брянской, Белгородской, Нижегородской, Тамбовской, Московской и Амурской областей.
В феврале текущего года в Перечень медицинских изделий, закупаемых Фондом «Круг добра», вошли имплантаты наружного уха для хирургического лечения детей с врожденными и приобретенными дефектами ушной раковины. Медицинские изделия устанавливают хирургическим путем детям с врожденными и приобретенными дефектами ушной раковины.
В настоящий момент основным методом хирургической коррекции является протезирование наружного уха с использованием силиконовых имплантатов или аутотканей пациента. До включения имплантатов в Перечень для закупок Фонда, пациентам устанавливали имплантаты за их счет или же на эти цели велись благотворительные сборы.
«До недавнего времени клиниками США проводилась активная рекламная компания по привлечению граждан Российской Федерации с атрезией наружного слухового прохода и микротией ушной раковины на дорогостоящее лечение за пределами страны, в связи с чем родители вынуждены были обращаться в различные благотворительные фонды с целью оплаты лечения детей за границей. В соответствии с поручением Министерства здравоохранения РФ с 2017 г. на территории Российской Федерации хирургическое лечение атрезии наружного слухового прохода и микротии ушной раковины проводится в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, однако закупка самих имплантатов наружного уха осуществлялась по-прежнему самими родителями. В этом году совместно с Национальным медицинским исследовательским центром оториноларингологии активно прорабатывался вопрос о возможности приобретения имплантатов наружного уха для детей с отсутствующей ушной раковиной — после тщательного изучения материалов Экспертным советом было принято решение о целесообразности включения данной нозологии в Перечень Фонда, таким образом, на сегодняшний день лечение детей с данной патологией стало полностью бесплатным. “…” Приобретение имплантатов за счет средств Фонда позволит полностью охватить лечением всех детей в Российской Федерации с данной патологией. Теперь у родителей не будет необходимости покупать имплантаты за свой счет или просить помощи у благотворительных фондов — все дети будут обеспечены имплантатами за счет Фонда “Круг Добра”, что позволит избежать задержки психо-речевого развития у данной категории пациентов», — отметил Дайхес.
Фонд «Круг добра» был создан 5 января 2021 года указом президента Владимира Путина. Государственный внебюджетный фонд занимается поддержкой детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.