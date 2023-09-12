Ученые приравняли пиво по пользе к кефиру и йогурту Пиво может быть полезнее для здоровья кишечника, чем многие популярные пробиотики. Это утверждают в своем фундаментальном исследовании китайские ученые
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Главные новости 12 сентября
11:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости 12 сентября

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Владимир Путин выступил на ВЭФ-2023
12 сентября президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле
Самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 сел на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области.

Умер автор эксперимента с клонированием овечки Долли
Скончался генетик Иэн Уилмут, возглавлявший команду ученых, клонировавших овечку Долли в 1996 году. Эксперимент позволил значительно ускорить исследования стволовых клеток.

Греф не ожидает повышения ключевой ставки в сентябре
Для очередного повышения ключевой ставки прошло слишком мало времени, чтобы оценить последствия от уже введенных регуляторных мер, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В России может вырасти производство красной икры
Росрыболовство в связи с удачной лососевой путиной не исключает, что производство красной икры в РФ в 2023 году может удвоиться, цена ожидается достаточно низкой, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

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