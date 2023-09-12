Выбраны самые известные памятники пещерной живописи 12 сентября 1940 года четверо подростков гуляли по живописным местам коммуны Монтиньяк во Франции
Фоторепортажи
16Последствия катастрофического наводнения в Ливии
16Жара в мире
Главное
Спецоперация на Украине
13:31 (мск), источник: ТАСС

В Москве начал работу Международный антифашистский форум

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Международный антифашистский форум-2023 начал свою работу, сообщает корреспондент ТАСС.

«Сегодня на этом форуме принимают участие представители общественных ветеранских организаций практически со всей России. Завтра форум продолжит свою работу и будет уже международным форумом, в котором примут участие представители 13 государств, которые пострадали от фашизма», — сообщил председатель общероссийской общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

Антифашистский форум, приуроченный к Международному дню памяти жертв фашизма, проводится 12−13 сентября в Москве. Форум проводился с 1995 года Международным союзом бывших малолетних узников фашизма и Российским союзом бывших несовершеннолетних узников фашизма при поддержке правительства РФ, и посвящен юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне с целью сохранения исторической памяти. Начиная с 2020 года (тогда форум был посвящен 75-летию Великой Победы) соорганизаторами форума также стали «Сильная Россия» и «Офицеры России».
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Боец не растерялся, обманул украинских солдат, а потом взял их в плен
"Когда в 90-е я учился в школе, там была абсолютно русофобская повестка. Это вызывало отторжение"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
выставки и музеи