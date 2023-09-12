13:31 (мск), источник: ТАСС
В Москве начал работу Международный антифашистский форум
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Международный антифашистский форум-2023 начал свою работу, сообщает корреспондент ТАСС.
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«Сегодня на этом форуме принимают участие представители общественных ветеранских организаций практически со всей России. Завтра форум продолжит свою работу и будет уже международным форумом, в котором примут участие представители 13 государств, которые пострадали от фашизма», — сообщил председатель общероссийской общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой.