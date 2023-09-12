16:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Галки «предают друзей» ради лакомства, но дорожат семьей
Пернатые легко бросают товарищей ради собственной выгоды.
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Дикие галки бросают старых друзей и заводят новых, если это помогает им получить выгоду. Однако эти пернатые остаются верными семье, несмотря ни на что. К такому выводу пришли британские ученые из университета Эксетера и Бристеля. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications.
Специалисты изучали поведение пернатых при помощи эксперимента, в ходе которого галок разделили на две группы (A и B) и пометили их специальными радиометками. Затем ученые настроили автокормушки, где находились мучные черви. Подопытные получали доступ только в том случае, если особи одного типа (то есть АА или ВВ) посещали место получения пищи вместе.
Галки быстро сообразили и научились общаться с членами своей группы, избавляясь от старых друзей из другой. Однако, когда дело касалось родственных отношений, птицы не смогли их предать. Таким образом они сохраняли верность родителям, птенцам и партнерам.
Исследователи отметили, что эксперимент с галками помогает понять, как эволюционирует интеллект и как возникают сообщества, исходя из индивидуальных решений отдельных особей. Также проведенный эксперимент показывает связь между стратегически выгодными отношениями и поддержкой семейных ценностей с долгосрочными партнерами.
Ранее исследование показало, что птицы расстаются с партнерами из-за измен и долгой разлуки.
Анна Морозова