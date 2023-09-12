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14:12 (мск), источник: Газета.Ру

Даня Милохин улетел в Дубай после известий о возможном призыве в армию

Тиктокер Даня Милохин экстренно улетел в Дубай после новостей о возможном призыве на службу в армию. Об этом сообщает Mash.

Источник: РИА "Новости"

По данным источника, 21-летний тиктокер в ночь на 12 сентября покинул Россию. Молодой человек рейсом экономкласса в 0:50 по московскому времени из Внуково вылетел в Дубай.

Милохин вернулся в Россию в начале сентября после длительного пребывания в ОАЭ с осени 2022 года. После этого ведущий Владимир Соловьев потребовал отправить тиктокера на фронт из-за того, что тот год назад спел украинский гимн.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать в армию 21-летнего тиктокера. По ее словам, непонятно, на каком основании он избегал призыва последние три года.

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