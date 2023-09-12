14:12 (мск), источник: Газета.Ру
Даня Милохин улетел в Дубай после известий о возможном призыве в армию
Тиктокер Даня Милохин экстренно улетел в Дубай после новостей о возможном призыве на службу в армию. Об этом сообщает Mash.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По данным источника, 21-летний тиктокер в ночь на 12 сентября покинул Россию. Молодой человек рейсом экономкласса в 0:50 по московскому времени из Внуково вылетел в Дубай.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать в армию 21-летнего тиктокера. По ее словам, непонятно, на каком основании он избегал призыва последние три года.