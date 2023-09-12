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14:10 (мск), источник: Известия

В Голландии нашли похищенную в 2020 году картину Ван Гога

Картина Винсента Ван Гога, украденная из Музея Сингера Ларена в 2020 году, найдена в Нидерландах. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщила газета The Guardian.

Источник: commons.wikimedia.org

Поиски картины совместно велись голландской полицией и известным арт-детективом Артуром Брандом. По его словам, правоохранители и сам Бранд часто выступали с призывами вернуть украденное произведение искусства.

В конечном итоге эти призывы окупились, так как некий мужчина, пожелавший в целях безопасности остаться анонимным, передал Бранду украденную картину в синем пакете Ikea, говорится в материале.

Сам же арт-детектив назвал возвращение картины «одним из величайших моментов в жизни».

Картина была похищена из Музея Сингера Ларена недалеко от Амстердама 30 марта 2020 года в ходе ограбления. Стоимость данного произведения Ван Гога оценивается в сумму от €3 млн до €6 млн.

Ранее, в мае, стало известно, что во время оценки картин экспертами дома Christie’s были обнаружены два ранее неизвестных полотна нидерландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна. Однако специалисты не сразу поверили в подлинность портретов, так как ранее они не были известны искусствоведам и не выставлялись перед публикой. Позднее, в июле, сообщалось, что обе работы были проданы на аукционе за £11,2 млн (примерно $14,2 млн).

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