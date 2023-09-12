В Голландии нашли похищенную в 2020 году картину Ван Гога

Поиски картины совместно велись голландской полицией и известным арт-детективом Артуром Брандом. По его словам, правоохранители и сам Бранд часто выступали с призывами вернуть украденное произведение искусства.
В конечном итоге эти призывы окупились, так как некий мужчина, пожелавший в целях безопасности остаться анонимным, передал Бранду украденную картину в синем пакете Ikea, говорится в материале.
Сам же арт-детектив назвал возвращение картины «одним из величайших моментов в жизни».
Картина была похищена из Музея Сингера Ларена недалеко от Амстердама 30 марта 2020 года в ходе ограбления. Стоимость данного произведения Ван Гога оценивается в сумму от €3 млн до €6 млн.
Ранее, в мае, стало известно, что во время оценки картин экспертами дома Christie’s были обнаружены два ранее неизвестных полотна нидерландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна. Однако специалисты не сразу поверили в подлинность портретов, так как ранее они не были известны искусствоведам и не выставлялись перед публикой. Позднее, в июле, сообщалось, что обе работы были проданы на аукционе за £11,2 млн (примерно $14,2 млн).