16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые перенесли музыку из осознанных снов в реальность
Первой композицией стала песня «We Will Rock You» группы Queen.
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Команда стартапа REMspace, входящего в состав Российского исследовательского центра Phase, разработала комбинацию аппаратного и программного обеспечения. Изобретение способно декодировать музыку, воспроизводимую посредством движений рук, в записанную мелодию, основываясь на осознанных сновидениях. Исследование опубликовано в журнале Dreaming.
В то время как во время осознанных сновидений полноценно двигать телом из-за расслабленности мышц невозможно, можно научиться «воспроизводить» музыкальные ритмы, напрягая мышцы рук. Именно так ученые и тестировали свой аппарат. К рукам четырех добровольцев, практикующих осознанные сны, были прикреплены датчики электромиографии.
Испытуемых попросили уснуть в лаборатории. До этого их обучили играть ритм «We Will Rock You» группы Queen, используя движения рук. Трое из четырех добровольцев смогли передать тот же ритм во время осознанного сна (определенное состояние, при котором человек осознает, что спит, и способен управлять сценарием сна). Эти сигналы и паттерны затем обрабатывались специальной программой для интерпретации ритма и воссоздания ритма песни. В некоторых случаях движения рук были слишком слабыми, чтобы их можно было зарегистрировать, однако за время экспериментов было сделано три успешных записи.
Хотя в этом исследовании использовался только ритм с двумя нотами, авторы говорят, что со временем людей можно будет научить играть более сложные песни. В конечном итоге они смогут даже играть на инструментах или быть частью оркестра в мире снов.
Однако исследователи отмечают, что почти половина населения никогда не имела опыта подобных снов.
Недавно ученые нашли связь между режимом сна и зарплатой. Исследование показало, что хронотип совы связан с низким заработком.
Олеся Маевская