17:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые изобрели анализ крови на хроническую усталость
Он точен на 84%.
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Многие люди могут десятилетиями жить с синдромом хронической усталости. Эксперты предполагают, что до 91% людей в США остаются недиагностированными и живут без медицинской поддержки, усугубляя свое состояние. Но печальная статистика со временем может улучшиться, если недавно разработанный диагностический тест выдержит тщательную проверку.
Группа ученых во главе с сотрудниками Оксфордского университета опубликовала в журнале Advanced Science предварительные результаты анализа крови, который может отличить здоровых людей от людей с синдромом хронической усталости (миалгическим энцефаломиелитом или ME/CFS). «Ранняя диагностика позволит пациентам более эффективно управлять своим состоянием, что потенциально приведет к новым открытиям в путях развития заболевания и разработке методов лечения», — говорят авторы исследования.
Анализ крови позволяет обнаружить тип клеток крови, называемые мононуклеарными клетками периферической крови (МКПК). Предыдущие исследования показали, что МКПК часто встречаются у людей с ME/CFS. Они снижают энергетическую функцию организма. Ученые протестировали свой диагностический подход на 98 добровольцах, включая 61 человека с миалгическим энцефаломиелитом, 16 здоровых людей из контрольной группы и 21 человека с рассеянным склерозом (аутоиммунным расстройством, которое имеет многие схожие с ME/CFS симптомы).
Точный анализ, определяющий точную «подгруппу» пациента, помог бы в последующем для разделения людей с ME/CFS от страдающих от рассеянного склероза, фибромиалгии, болезни Лайма и последствий COVID. Команда изучила более 2000 клеток, анализируя молекулярные вибрации отдельных экземпляров, используя при этом искусственный интеллект. Тест определил пациентов с миалгическим энцефаломиелитом в легкой, средней и тяжелой степенях с точностью в 84%.
Дальнейшие исследования для подтверждения результатов на более крупных группах добровольцев потребуют некоторого времени. Авторы готовятся к новым тестам и надеются, что их метод позволит преодолеть проблемы, с которыми столкнулись другие команды при обработке образцов и выявлении болезней.
Недавно ученые выявили белок, ответственный за хроническую усталость. Он негативно влияет на способность организма вырабатывать энергию.
Олеся Маевская