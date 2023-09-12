17:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полиция Англии спутала урок йоги с ритуальным жертвоприношением
Организаторы медитативных занятий позже уточнили, что не практикуют подобное.
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Как передает UPI, полиция ворвалась в кафе Seascape, расположенное в обсерватории Северного моря в Чапел-Сент-Леонардс (Англия), чтобы остановить «ритуальное массовое убийство». Как выяснилось чуть позже, у находившихся там «жертв» было групповое занятие по медитативной йоге.
Неизвестный сообщил о массовом убийстве в здании. Приехав на вызов, сотрудники правопорядка увидели толпу лежащих на полу людей и поначалу подумали, что опоздали.
Из-за инцидента работники заведения написали в своих социальных сетях: «Уважаемые гости, пожалуйста, имейте в виду, что по вечерам в Обсерватории проводятся занятия йогой. Мы не являемся частью каких-либо безумных культов».
Некоторые из практикующих йогу людей уверены в том, что звонившим был один из владельцев собак, что гуляют неподалеку от здания. Полиция отмечает, что звонок был сделан с добрыми намерениями и не являлся розыгрышем.
Ранее обезьянка из Калифорнии вызвала полицию в зоопарк. Пострадавших, как и состава преступления, не было.
Олеся Маевская