14:49 (мск), источник: ТАСС
Собянин открыл Академию спорта «Динамо» в Петровском парке
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Академию спорта «Динамо» в Петровском парке.
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Хороший комплекс построили в Петровском парке, родном месте для спортивного общества «Динамо». Сегодня мы открываем еще один первоклассный спортивный объект — Академию спорта.
По словам мэра, это спортивный манеж для всесезонных занятий физической культурой и спортом. По своим масштабам он стоит в одном ряду с крупнейшими спортивными сооружениями Москвы, построенными в последние годы.
Собянин пообщался с детьми, которые занимаются хоккеем и футболом на базе Академии спорта, и пожелал им стать чемпионами.
Здание спорткомплекса возведено на земельном участке 4 га в рамках комплексной реконструкции Центрального стадиона «Динамо» им. Льва Яшина. Выполнено по индивидуальному проекту — в форме песочных часов, включает две секции, объединенные центральным атриумом.