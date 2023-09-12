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14:49 (мск), источник: ТАСС

Собянин открыл Академию спорта «Динамо» в Петровском парке

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Академию спорта «Динамо» в Петровском парке.

Источник: Агентство «Москва»

Хороший комплекс построили в Петровском парке, родном месте для спортивного общества «Динамо». Сегодня мы открываем еще один первоклассный спортивный объект — Академию спорта.

Сергей Собянин
мэр Москвы

По словам мэра, это спортивный манеж для всесезонных занятий физической культурой и спортом. По своим масштабам он стоит в одном ряду с крупнейшими спортивными сооружениями Москвы, построенными в последние годы.

Собянин пообщался с детьми, которые занимаются хоккеем и футболом на базе Академии спорта, и пожелал им стать чемпионами.

Строительство многофункционального спортивно-тренировочного комплекса — Академии спорта «Динамо» по адресу: улица Юрия Никулина, дом 3 было начато в июне 2021 года и завершено в марте 2023 года. Финансирование работ осуществлялось за счет внебюджетных средств. Инвестиции в реализацию проекта составили 5,6 млрд рублей.

Здание спорткомплекса возведено на земельном участке 4 га в рамках комплексной реконструкции Центрального стадиона «Динамо» им. Льва Яшина. Выполнено по индивидуальному проекту — в форме песочных часов, включает две секции, объединенные центральным атриумом.

Единовременно спорткомплекс может принять до 570 участников и 1,5 тыс. зрителей. В нем созданы комфортные условия для проведения занятий по семи спортивным дисциплинам. В трехэтажном здании площадью 30 тыс. кв. м размещены футбольное поле 40×70 м с искусственным покрытием, ледовая арена для хоккея (по стандарту НХЛ) и фигурного катания — с трибунами до 100 мест, гимнастический зал — с трибунами до 400 мест, универсальный спортивный зал для баскетбола, волейбола и гандбола — с трибунами до 1 тыс. мест, зал единоборств с татами и рингом для занятий боксом, ММА и восточными единоборствами.
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