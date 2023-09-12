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17:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Италии обнаружили колонии красных ядовитых муравьев

Они угрожают экосистеме Европы.

Источник: Mattia Menchetti et al.

Ученые обнаружили колонии красных огненных муравьев на юге Италии, которые могут навредить экосистеме континента. Об этом они сообщили в журнале Current Biology.

Новый завезенный вид красных огненных муравьев (Solenopsis invicta), завезенный с других континентов, отличается чрезвычайно болезненными укусами. Десятки их гнезд уже обнаружены на итальянском острове Сицилия, откуда они легко смогут попасть в континентальную Европу.

Сообщается, что этот вид муравьев родом из Южной Америки. Solenopsis invicta был впервые описан в 1916 году, однако с того времени он уже успел распространиться по всему миру, в том числе в Австралию, Китай и США. В первую очередь такому переселению поспособствовал импорт почвы и растений из одних регионов в другие. Для людей он представляет опасность, так как яд насекомых вызывает сильную аллергическую реакцию.

Solenopsis invicta представляют опасность и для дикой природы, так как охотятся они на другие виды, в том числе птиц и рептилий, вытесняя муравьев другого вида, который постоянно существовал в регионе. Также они угрожают и сельскому хозяйству.

По подсчетам специалистов, эти муравьи уже сейчас смогут распространиться на 7% площади Европы, а глобальное потепление только способствует этому. Изменение климата в будущем серьезно увеличит ареал обитания насекомых. Пострадать, в первую очередь, могут прибрежные средиземноморские города. Далее нашествие нового вида может пагубно сказаться на жизни людей в таких мегаполисах, как Париж и Лондон, поскольку в них находится множество источников тепла.

Это не первый случай, когда появляются нетипичные для региона виды насекомых. Так, в Подмосковье жители жалуются на нашествие ядовитых пауков-ос, которые ранее встречались только в южных регионах России.

Анна Морозова

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