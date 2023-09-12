Презентация Apple 2023: трансляция, главные новинки

21:08 (мск), источник: Российская газета
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Сегодня, 12 сентября, состоится презентация, в рамках которой представят линейку iPhone 15, а также ожидаются другие гаджеты Apple. Редакция RG.ru будет вести текстовую трансляцию.
Ожидается, что Apple представит смартфоны серии iPhone 15, умные часы Apple Watch Series 9, умные часы Apple Watch Ultra 2, беспроводные наушники AirPods Pro 2 с портом USB-C. Кроме того, будут показаны операционные системы iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 и tvOS 17.
Редакция RG.ru будет вести текстовую трансляцию, расскажет о ключевых новинках, самых важных подробностях, покажет снимки устройств.
Начало трансляции в 20:00 (МСК).
14:30 До презентации еще почти пять часов, тем временем магазин Apple закрылся для обновления витрины. Это ежегодный ритуал, совсем скоро мы увидим новинки.
19:25 Коллеги из iGuides напоминают, что сегодня мы вероятно расстанемся с традицией, которой более 16 лет. Речь о боковой кнопке, включавшей беззвучный режим.
Согласно источникам издания MacRumors, клавиша «Действие» в будущих iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max позволит получать быстрый доступ к тем или иным возможностям айфона — возможно, даже при выключенном дисплее.
19:30 На данный момент трансляции, которая будет идти на официальном YouTube-канале Apple, ждут около 200 тыс. зрителей. Презентация начнется в 20:00 мск и, как ожидается, продлится более двух часов.
19:31. Тем временем приехала новость от Яндекс. Маркета. Они анонсировали предзаказ iPhone 15 Pro в новом цвете «титан». «Предложения продавцов появятся на платформе в 10:00 13 сентября, получить смартфон можно будет уже в начале октября», — утверждается в сообщении компании.
Нельзя не отметить, что в этом году какое-то пиршество предзаказов. Первым выступил МТС, они анонсировали предзаказы чуть ли не месяц назад.
19:47 Но конечно главная новация, которую ждут всем Евросоюзом, это отказ от разъема Lightning в пользу индустриального Type-C. И главный вопрос заключается в том, сумеет ли Apple сделать свой проприетарный Type-C с пасьянсом и куртизанками, в котором либо оплетка у шнуров будет разваливаться через полгода, либо с которым не смогут работать кабели других вендоров.
19:50 Кстати, поскольку субтитров или перевода Apple нам делать не собирается, сделаю то, чего никогда бы не мог представить себе — посоветую вам Яндекс. Браузер. Он научился на лету голосом переводить видео, что может существенно облегчить жизнь тем, кто не свободно на слух воспринимает английский.
20:00 Ну что, понеслась? Более миллиона зрителей смотрят трансляцию на YouTube-канале Apple.
20:03 Все началось с трогательного ролика о людях, которым спасли жизнь или здоровье часы Apple Watch.
20:07 Ну, а теперь спич Тима Кука у штаб-квартиры Apple.
20:10. Тим Кук делает акцент на двух продуктах, спасающих жизни, iPhone и Apple Watch. И затем начинается презентация обновленных Apple Watch Series 9.
20:15 главная фишка в интерфейсе — двойной тап (или щелчок пальцами) для ответа на звонки. Часы считывают движение мышц и вибрацию. Любопытно. Кроме того, новые часы получили дисплей яркостью 2000 нит, функцию обмена контактами между часами.
20:19 Третий или четвертый ролик сомнительного содержания за 20 минут презентации. В диапазоне от семейных ценностей до матери-природы. Apple, можешь лучше!
20:22 Пошел пятый ролик, теперь о защите планеты. А, нет. Есть привязка к продуктам. Новые Apple Watch очень экологичны.
20:23 Ани Асланян в своем Телеграм-канале очень точно отмечает, что двойной тап для управления часами — это первый шаг к управлению и интеграции с AR-гарнитурой Apple Vision Pro. Согласимся.
20:28 А теперь о важном. Новые Apple Watch Series 9 получили пять цветов корпуса, алюминиевые Apple Watch Series 9 будут доступны в пяти цветах, включая розовый; металлические — в трех —. И новые экологичные ремешки.
20:30 И саммари по новинке.
20:33 Началась презентация второго поколения Apple Watch Ultra.
20:35 Apple представила Apple Watch Ultra 2, яркость дисплея которых будет достигать 3 тыс. нит; дизайн устройства остался прежним.
20:36 И вот наконец iPhone 15!
20:38 Apple представила iPhone 15 и iPhone 15 Plus c Dynamic Island и экранами 6,1 и 6,7 дюйма.