18:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названо точное количество часов сна, снижающее риск депрессии
У тех, кто спит от 7 до 9 часов, значительно снижаются риски развития психического расстройства.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Профессор Барбара Саакян из Кембриджского университета рассказала, что в результате исследования, в котором участвовали почти 290 тысяч человек, выяснилось, что здоровый образ жизни уменьшает риск депрессии. Новый эксперимент показал, что данное психическое расстройство зависит и от режима сна.
В исследовании приняли участие 40 тысяч медсестер из США. Многие из них вели образ жизни «ночной совы», то есть бодрствовали после 21:00. Такой хронотип увеличивает риск развития депрессии. Поэтому важно спать от 7 до 9 часов в сутки. Это снижает шансы психического расстройства на 22%.
Поддержание социальных связей также важно. Так, риск развития депрессии снижается на 18%, если вы регулярно встречаетесь с друзьями и близкими и общаетесь с ними, используя мобильную связь или Интернет.
Ранее эксперт по сну поделился секретами быстрого засыпания.
Анна Морозова