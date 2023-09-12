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18:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названо точное количество часов сна, снижающее риск депрессии

У тех, кто спит от 7 до 9 часов, значительно снижаются риски развития психического расстройства.

Источник: Freepik

Профессор Барбара Саакян из Кембриджского университета рассказала, что в результате исследования, в котором участвовали почти 290 тысяч человек, выяснилось, что здоровый образ жизни уменьшает риск депрессии. Новый эксперимент показал, что данное психическое расстройство зависит и от режима сна.

В исследовании приняли участие 40 тысяч медсестер из США. Многие из них вели образ жизни «ночной совы», то есть бодрствовали после 21:00. Такой хронотип увеличивает риск развития депрессии. Поэтому важно спать от 7 до 9 часов в сутки. Это снижает шансы психического расстройства на 22%.

Поддержание социальных связей также важно. Так, риск развития депрессии снижается на 18%, если вы регулярно встречаетесь с друзьями и близкими и общаетесь с ними, используя мобильную связь или Интернет.

Ранее эксперт по сну поделился секретами быстрого засыпания.

Анна Морозова

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