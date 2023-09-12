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Главные новости к вечеру 12 сентября
18:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 12 сентября

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Ким Чен Ын прибыл в Россию
Северокорейского лидера встретил глава Минприроды Александр Козлов.

Финляндия не стала запрещать въезд в страну на российских авто
Финляндия не стала исполнять рекомендацию ЕС, которая запрещает въезжать на территорию европейских стран на зарегистрированных в России автомобилях.

Лавров счел странным заявление Блинкена о переговорах по Украине
По словам главы МИД РФ, первым шагом для возможного проведения переговоров должна стать отмена указа президента Украины об отказе от переговоров с Москвой.

Польша запретила ввоз зерна с Украины с 15 сентября
Варшава приняла постановление о запрете на ввоз зерна с Украины в страну после 15 сентября.

СМИ: ЕС решил не продлевать санкции против трех бизнесменов
Санкции в их отношении истекают на этой неделе, уточняет агентство Reuters.

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