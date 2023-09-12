18:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 12 сентября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Ким Чен Ын прибыл в Россию
Северокорейского лидера встретил глава Минприроды Александр Козлов.
Финляндия не стала запрещать въезд в страну на российских авто
Финляндия не стала исполнять рекомендацию ЕС, которая запрещает въезжать на территорию европейских стран на зарегистрированных в России автомобилях.
Лавров счел странным заявление Блинкена о переговорах по Украине
По словам главы МИД РФ, первым шагом для возможного проведения переговоров должна стать отмена указа президента Украины об отказе от переговоров с Москвой.
Польша запретила ввоз зерна с Украины с 15 сентября
Варшава приняла постановление о запрете на ввоз зерна с Украины в страну после 15 сентября.
СМИ: ЕС решил не продлевать санкции против трех бизнесменов
Санкции в их отношении истекают на этой неделе, уточняет агентство Reuters.