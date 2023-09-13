09:36 (мск), источник: РИА Новости
Ливни в Крыму и Севастополе могут вызвать наводнения
ВНИИ ГОЧС: в Крыму и Севастополе ливни могут вызвать наводнения на этой неделе.
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Прогнозируемые в конце этой недели сильные дожди могут вызвать наводнения местности на территории Крыма и Севастополя, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«В конце текущей недели из-за ожидаемых сильных дождей прогнозируется подтопление низменных мест в Республике Крым и городе Севастополь», — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что аналогичные риски также ожидаются на всей территории Северо-Кавказского федерального округа, за исключением Ставропольского края и северных районов Дагестана.
«В горных районах повышаются риски схода селевых потоков с перекрытием участков автомобильных дорог», — резюмирует ВНИИ ГОЧС.