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09:36 (мск), источник: РИА Новости

Ливни в Крыму и Севастополе могут вызвать наводнения

ВНИИ ГОЧС: в Крыму и Севастополе ливни могут вызвать наводнения на этой неделе.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Прогнозируемые в конце этой недели сильные дожди могут вызвать наводнения местности на территории Крыма и Севастополя, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«В конце текущей недели из-за ожидаемых сильных дождей прогнозируется подтопление низменных мест в Республике Крым и городе Севастополь», — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что аналогичные риски также ожидаются на всей территории Северо-Кавказского федерального округа, за исключением Ставропольского края и северных районов Дагестана.

«В горных районах повышаются риски схода селевых потоков с перекрытием участков автомобильных дорог», — резюмирует ВНИИ ГОЧС.

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