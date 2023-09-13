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10:31 (мск), источник: Газета.Ру

Россиянам объяснили, людям с какими заболеваниями противопоказана йога

Йога считается оздоровительной практикой, которая, как уверяют ее приверженцы, лечит не только тело, но и душу. Чем может быть опасна йога и почему стоит хорошо подумать, прежде чем изучать асаны, «Газете.Ru» рассказала врач Ольга Уланкина, эксперт Лаборатории «Гемотест».

Источник: Freepik

«Многие люди начинают заниматься йогой уже во взрослом возрасте, не имея при этом достаточной физической подготовки. Это может привести к серьезным травмам мышц и сухожилий», — объяснила врач.

Так, «собака мордой вниз», — одна из базовых поз хатха-йоги. Считается, что эта асана — самая безопасная и простая в исполнении. Однако, по словам врача, выполнять ее не рекомендуется людям с повышенным артериальным давлением, некомпенсированной травмой шейного отдела позвоночника, отслоением сетчатки, глаукомой, микроинсультом в анамнезе.

Еще одна асана — сарвангасана — не разрешена людям с заболеваниями щитовидной железы, повышенным внутричерепным давлением и патологиями сердечно-сосудистой системы. При ее выполнении вся нагрузка должна ложиться на плечи. Но если выполнять асану неправильно, все давление придется на шею. В результате самочувствие человека может ухудшиться.

У каждой позы в йоге есть свои противопоказания. Если инструктор не говорит о них, значит, он не заботится о здоровье своих подопечных.

Ольга Уланкина
врач

Еще одно модное направление — йога критического выравнивания. Считается, что главная задача йоги критического выравнивания — справиться с болью в спине, бессонницей, головной болью. Во время занятий используется всевозможное оборудование — стулья, скамьи, блоки, валики. Все они должны упростить выполнение упражнений и снять нагрузку с мышц и суставов. Но, несмотря на такой продуманный подход, у йоги критического выравнивания есть противопоказания.

«Практиковать такую йогу нельзя людям с онкологическими заболеваниями или обострением хронических болезней, детям младше 9 лет, беременным женщинам, а также гипертоникам и сердечникам», — подчеркивает врач.

Потенциально опасная практика, которая становится все более популярной, — гвоздестояние. Этот метод считается одной из разновидностей иглоукалывания.

«Адепты гвоздестояния уверяют, что воздействие на определенные точки на стопе приводит к оздоровлению всего организма. Научно это пока не доказано, зато известны противопоказания, при которых на доску вставать нельзя, — это прежде всего беременность, онкологические заболевания, высокое артериальное давление, психические заболевания, проблемы с сердцем и, разумеется, открытые раны на ступнях», — резюмировала медик.

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