Президентская диета. Почему в 77 Трамп моложе 80-летнего Байдена на 15 лет

Как это возможно? Ведь Дональд Трамп, как и многие американцы, обожает национальную еду, фастфуд, пиццу, кетчуп и колу. Как у настоящего янки, в его сосудах вместо крови течет кола. Кажется, при таком питании нельзя оставаться здоровым в возрасте 77 лет. Может Трамп знает какие-то секреты?
Как фастфуд превратить в диетическую еду
Действительно, такие тайны есть. Похоже, их раскрыл перед ним очень хороший диетолог, и наверняка, за большие деньги. Но мы расскажем вам о них бесплатно. После этого даже фастфуд вы сможете превращать в диетическую еду.
Давайте «подсмотрим», как Дональд Трамп ест. Это забавное действие. Например, он обожает пиццу, но потребляет ее особым образом. Съедает только топпинг — начинку, а саму лепешку оставляет нетронутой, как будто это тарелка.
А гамбургеры ест не руками, а с помощью ножа и вилки. Потому что интеллигент и аристократ? Вряд ли в этом можно «обвинить» Трампа. Просто он освобождает бургер от огромных булочек, а есть котлету руками неудобно. А если ее ещё приправить кетчупом, который он очень любит, будет неудобно «в квадрате».
"Это очень полезный прием, — комментирует aif.ru привычки Трампа врач-гепатолог, доктор медицинских наук, профессор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, ведущий научный сотрудник МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Алексей Буеверов. — Ведь в гамбургере вреднее всего не котлета, а булочка. Многие этого не понимают. Поскольку она сделана из рафинированной муки, её углеводы всасываются крайне быстро и сильно поднимают уровень глюкозы в крови. Поэтому она мощно способствует ожирению. Причем, жир откладывается и под кожей, и в печени.
Второе, что нужно понимать, такой огромной булочки слишком много для котлеты. И следовательно, Трамп очень правильно избавляется от неё, оставляя только котлету и овощи. Последние по определению полезны. Что касается самой котлеты, то ее вред многие преувеличивают. Она делается только из мяса, это натуральный продукт. Конечно, как и любая котлета, она несколько жирновата. Но по своей сути, это неплохая еда, богатая еще и полноценным животным белком".
История с пиццей тоже укладывается в эту медицинскую логику: выбрасывается самая вредная углеводистая часть продукта и остается самое полезное. Сыр — отличный высокобелковый продукт. Про помидоры, другие овощи, грибы и зелень слова плохого нельзя сказать. Конечно, колбаса в начинке, содержащая массу пищевых добавок, не полезна. Но можно выбирать пиццу с натуральными топпингами — птицей, мясом, рыбой и т. д.
Если вспомнить кетчуп, то это вообще один из самых полезных соусов, когда он сделан из большого количества помидоров, а не из красителей, как это часто бывает.
Томатная паста в его составе прекрасный источник полезнейшего ликопина. Других его регулярных источников в нашем питании, кроме помидоров и томатопродуктов, нет.
Трамп любит салаты, а любите ли их вы?
Известно, что Трамп любит салаты, особенно салат Кобб. Это национальное американское блюдо не очень похоже на наши салаты. Компоненты в нем не перемешаны, как у нас, а выложены на тарелку параллельными «дорожками».
По составу его можно в некоторой степени сравнить с оливье. В нем тоже есть полезные и богатые белком яйца и мясные компоненты (красное мясо, курица, индейка). Еще обязателен сыр, обычно типа рокфора, с голубой плесенью. Но отсутствуют наиболее вредные компоненты оливье — углеводистый картофель и жирный майонез. Вместо последнего используют полезный винный уксус. Плюс, еще добавляют помидоры, лук, другие овощи, авокадо и обязательно много зелени. Часто используют несколько зеленых салатов, а в классическом рецепте все ингредиенты выкладывают не прямо на тарелку, а на большой салатный лист. По сути, это не столько салат, сколько полноценное второе блюдо, совмещающее в себе основной белковый компонент и гарнир из овощей. Его одного вообще достаточно для трапезы, и она будет очень полезной.
Применительно к фастфуду салаты крайне важны. Мало кто знает, что лет 15 назад в меню таких заведений их не было вообще. Появились они под давлением жесткой критики со стороны специалистов по полезному питанию и роста популярности ЗОЖ. Но и сейчас они там присутствуют на третьих ролях. 99% любителей фастфуда их никогда не заказывают. И это роковая ошибка. Нужно не только выкидывать булочки от гамбургера, но и заказывать салат вместо картошки-фри. Де факто, это лучший гарнир к бургеру.
Другая главная ошибка — огромный стакан колы. Его заказывает большинство. От нее нужно отказаться абсолютно. А как же Трамп, он ведь пьет колу? Правильно, только у него на столе диетическая кола — без сахара. Вместо нее тоже лучше пить воду, чай или кофе без сахара. Но это допустимая замена. Тем более, мы же помним, что для американцев это священный напиток, без него они не могут жить.
"Лидируют по вредности в фастфудовском меню газировки и молочный коктейль, — говорит Буеверов. — В первых очень много сахара и пищевых добавок, в коктейле сахара поменьше, но очень много жира и калорий. Эти блюда — верный путь к ожирению, сахарному диабету 2-го типа и связанным с ним болезням сердца и сосудов, а также — неалкогольной жировой болезни печени, она всегда сопутствует всем этим состояниям.
Далее в рейтинге фастфудовских вредностей идут пирожки, пирожное и мороженое. Они содержат очень много сахара и жиров. Я тоже советую от них отказываться".
Так что даже в фастфуде есть полезные блюда или их компоненты, которыми можно питаться себе на пользу, а не во вред. Нужно только умело применять «принцип обрезания» — удалять вредные сущности, как это делает Трамп.
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