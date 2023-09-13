Московский осенний велофестиваль пройдет 16 сентября в новом формате

Кроме того, участников ждут конкурсы и мероприятия партнеров велопраздника, развлекательная программа для детей и взрослых, выступления приглашенных артистов, диджей-сет, масштабное флайборд-шоу и многое другое. Для гостей подготовили пять тысяч призов и подарков.
Зарегистрироваться можно онлайн.
Все зарегистрированные участники получат шанс выиграть призы от организаторов и партнеров. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно зарегистрироваться до 14 сентября включительно. В этот раз предусмотрено около 300 подарков.
Велофестивали вернулись в Москву в 2022-м. В прошлом году состоялось три масштабных заезда, а общая протяженность маршрутов составила 65 километров. У каждого праздника была своя уникальная концепция.
Этой весной велофестиваль состоялся 21 мая. Участники проехали по Садовому кольцу. Для велосипедистов работали четыре фестивальных городка, посвященных крупным проектам московского транспорта, включая Большую кольцевую линию метро, Московский центральный диаметр и Московский скоростной диаметр. На площадке на проспекте Академика Сахарова проходили квесты, выставки велосипедов, работали фотозоны, фуд-корты и веломастерские. Фестиваль собрал рекордное количество участников — около 50 тысяч.