12:01 (мск), источник: Аргументы и факты
Сколько стоит билет на Маврикий и что там делать туристам?
Открыта продажа авиабилетов на новое международное направление в Индийском океане.
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«Аэрофлот» 12 сентября открыл новое направление международных полетов и запустил продажи авиабилетов. Регулярные рейсы на остров Маврикий начнутся 23 декабря 2023 года.
Вылет будет осуществляться из московского аэропорта Шереметьево в маврикийский аэропорт имени сэра Сивусагура Рамгулама по средам и субботам в 20:50. Обратно — по четвергам и воскресеньям в 11:00 по местному времени. Перелет будет осуществляться на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777.
Стоимость билета в одну сторону в декабре колеблется от 45 до 75 тысяч рублей. На январские праздники цены будут выше.
Для туристической поездки сроком до 60 дней виза жителям России не понадобится. На паспортном контроле потребуются заграничный паспорт, обратный билет и документ, подтверждающий цель поездки, например информация о бронировании отеля. Также рекомендуется иметь при себе наличные из расчета 100 долларов на сутки.
Прилетев на остров, в аэропорту потребуется заполнить миграционную карту: в ней указывается номер рейса, адрес отеля, длительность пребывания на Маврикии, контактные данные.
По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров (АТОР) Артура Мурадяна, ожидается повышение спроса на туры на Маврикий. «Прямые рейсы на Маврикий — позитивный шаг. Несмотря на то, что Маврикий относится к люксовому сегменту, спрос на него у россиян хороший. А с прямыми рейсами станет еще лучше. И здесь дело не в том, что прямые рейсы будут дешевле стыковочных вариантов. А в самом факте появления прямой удобной для туристов перевозки», — отметил Артур Мурадян.
Маврикий — островное государство в Юго-Восточной Африке, расположенное в Индийском океане в 900 километрах от Мадагаскара. Летний сезон здесь длится с октября по апрель. Температура воздуха на побережье в этот период от 25 до 33 градусов, воды — от 26 до 28.
Отдых на Маврикии подойдет как для семейного отдыха, так и для молодых пар и молодежи. Часто на острове устраивают свадебные церемонии или проводят «медовый месяц».
Маврикий — это экзотический пляжный отдых в морском тропическом климате. Совмещать его можно с занятиями водным спортом, дайвингом, морскими прогулками, океанской рыбалкой или экскурсиями по острову. А посмотреть здесь есть на что:
Казела парк — это красивейший сад, вольерный зоопарк и одновременно птичий заповедник с сафари и активностями для детей и взрослых;
Семицветные земли Шамарель — песчаные дюны, состоящие из песков семи различных цветов, которые не смешиваются между собой;
Подводный водопад — оптическая иллюзия в океане, которая видна с высоты птичьего полета;
Ботанический сад Памплемус — первый ботанический сад в Южном полушарии. Здесь можно увидеть многовековые деревья, более 200 видов пальм и гигантские кувшинки «Виктория Амазоника».