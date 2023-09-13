Выбраны самые известные памятники пещерной живописи 12 сентября 1940 года четверо подростков гуляли по живописным местам коммуны Монтиньяк во Франции
Фоторепортажи
16Последствия катастрофического наводнения в Ливии
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
Главное
Спецоперация на Украине
10:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

В систему ЭлЖур интегрировали сервис Облако Mail.Ru

Управлять учебными материалами стало возможно сразу из облачного хранилища.

Источник: Облако Mail.ru

Облако Mail.ru стало доступно в цифровой образовательной платформе ЭлЖур. Интеграция позволит загружать файлы из своего облачного хранилища сразу в электронный журнал, а также получать и просматривать задания в своем Облаке.

Теперь учителя смогут быстро загружать файлы, управлять домашними заданиями в электронном журнале и просматривать выполненные работы, даже не скачивая их на свой компьютер. Ученики получили возможность оперативно получать задания от педагогов, просматривать их в своем Облаке, не сохраняя файл на ПК, и загружать на проверку выполненные работы.

ЭлЖур объединяет в единой цифровой среде всех участников образовательных отношений: органы управления образованием, администрацию школы, обучающихся и их родителей. Накопленный 10-летний опыт облачного сервиса поможет ученикам и учителям оперативно обмениваться заданиями.

Артем Матюшков
руководитель продуктового направления Облако Mail.ru

На данный момент интеграция доступна в ХМАО, Новосибирской, Калининградской, Смоленской, Нижегородской, Курской, Курганской областях, а также в Красноярском крае, федеральной территории Сириус и других регионах.

Все учителя, использующие учебный профиль Сферум в VK Мессенджере, также получают в Облаке Mail.ru дополнительные 32 Гб для хранения и работы с учебными материалами. Вместе с базовыми 8 Гб учителям стало доступно 40 Гб в Облаке.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
технологии