10:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
В систему ЭлЖур интегрировали сервис Облако Mail.Ru
Управлять учебными материалами стало возможно сразу из облачного хранилища.
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Облако Mail.ru стало доступно в цифровой образовательной платформе ЭлЖур. Интеграция позволит загружать файлы из своего облачного хранилища сразу в электронный журнал, а также получать и просматривать задания в своем Облаке.
Теперь учителя смогут быстро загружать файлы, управлять домашними заданиями в электронном журнале и просматривать выполненные работы, даже не скачивая их на свой компьютер. Ученики получили возможность оперативно получать задания от педагогов, просматривать их в своем Облаке, не сохраняя файл на ПК, и загружать на проверку выполненные работы.
ЭлЖур объединяет в единой цифровой среде всех участников образовательных отношений: органы управления образованием, администрацию школы, обучающихся и их родителей. Накопленный 10-летний опыт облачного сервиса поможет ученикам и учителям оперативно обмениваться заданиями.
На данный момент интеграция доступна в ХМАО, Новосибирской, Калининградской, Смоленской, Нижегородской, Курской, Курганской областях, а также в Красноярском крае, федеральной территории Сириус и других регионах.
Все учителя, использующие учебный профиль Сферум в VK Мессенджере, также получают в Облаке Mail.ru дополнительные 32 Гб для хранения и работы с учебными материалами. Вместе с базовыми 8 Гб учителям стало доступно 40 Гб в Облаке.