Российские ретейлеры объявили цены на iPhone 15 и iPhone 15 Pro

Российские ретейлеры МТС, «М. Видео» и «Эльдорадо» объявили цены и запустили предзаказ на смартфоны iPhone 15 и новые серии смарт-часов Apple Watch. Пресс-релизы компаний поступили в РБК.
Новые смартфоны доступны в четырех версиях: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Модели iPhone 15 и 15 Plus предлагаются в пяти цветах: черном, голубом, розовом, желтом и зеленом. Модели из Pro-серии с титановым корпусом — в четырех цветах: титановом, титановом черным, титановом синим, титановом белым. Объем памяти в зависимости от модели — от 128 Гб до 1 Тб.
В магазинах МТС покупатели смогут приобрести смартфон по следующим ценам:
Стоимость умных часов Apple Watch в магазинах МТС составит:
C 13 сентября покупатели могут оформить предварительные заявки онлайн или в любом магазине МТС. Оформить предварительный заказ на смартфоны можно с помощью частичной предоплаты. На Apple iPhone 15 сумма предоплаты составит 25 тыс. руб. На модели Apple Watch действует полная предоплата. Клиентам также доступна рассрочка 0−0−24.
В магазинах «М. Видео» и «Эльдорадо» стоимость iPhone 15 начинается от 129 999 ₽, iPhone 15 Plus — от 139 999 ₽, iPhone 15 Pro — от 159 999 ₽, iPhone 15 Pro Max — от 194 999 ₽ Стоимость Apple Watch Series SE начинается от 34 999 ₽, Apple Watch Series 9 — от 54 999 ₽, Apple Watch Ultra 2 — 109 999 ₽.
При этом в магазинах группы М. Видео-Эльдорадо доступно оформление заказа по рассрочке на срок до 30 месяцев без первого взноса и дополнительных условий.
«В текущих реалиях на стоимость новинок Apple для российского рынка кроме базовой цены производителя и локальных налогов влияет курс валют, транзакционные и логистические издержки, доступность товара и предложение партнёров, российские налоги и пошлины», — объяснил глава департамента «Телеком» в группе «М. Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров.