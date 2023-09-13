При каких болезнях опасно заниматься йогой Йога считается оздоровительной практикой, которая, как уверяют ее приверженцы, лечит не только тело, но и душу
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Главные новости 13 сентября
11:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости 13 сентября

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Севастополь подвергся ракетной атаке
Как сообщило Министерство обороны РФ, ПВО перехватила большую часть крылатых ракет и уничтожила все участвовавшие в атаке украинские морские беспилотники.

Ким Чен Ын заявил Путину о «священной борьбе России за безопасность»
Северокорейский лидер на переговорах с президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный заявил, что его визит в Россию проходит в «особое время».

Мосбиржа объяснила приостановку торгов на срочном рынке
Торги на срочном рынке приостановили из-за сбоя в работе торгово-клиринговой системы.

Эстония запретила въезд на автомобилях с российскими номерами
Ограничение вступило в силу 13 сентября.

Правительство Японии ушло в отставку
Правительство страны в полном составе ушло в отставку, премьер-министр Фумио Кисида принял прошения своих министров.

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