17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
В мире ухудшилось качество речной воды
Экологи связали это с погодными условиями.
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Частые засухи и непрерывные ливни создают сложности для управления водными ресурсами. Страдает не только количество жидкости, но и ее качество. Чтобы понять, насколько глобальной становится эта проблема, экологи из Утрехтского университета в Нидерландах проанализировали изменения почти тысячи рек в разных регионах. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Reviews Earth & Environment.
Специалисты отметили, что ухудшение качества воды происходит в последние десятилетия. Связано это с жарой, засухами, проливными дождями и другими экстремальными погодными явлениями. По мере изменения климата они становятся все более частыми и суровыми, пагубно сказываясь на экосистемах и доступе людей к безопасной жидкости.
Так, волны жары и засухи в 68% случаев повлекли снижение концентрации кислорода в реках и рост солености.
В это же время ученые отметили, что 51% случаев загрязнения воды связаны с ливнями и паводками. Во время таких погодных условий частицы пластика смываются с суши потоками, а в реках и ручьях увеличивается концентрации пестицидов, нитратов и иных компонентов удобрений.
Результаты исследования подчеркивают важность понимания процессов загрязнения воды в экстремальных погодных явлениях и механизмов, лежащих в их основе. Специалисты подчеркнули, что только в этом случае возможно защитить ручьи и реки и обеспечить здоровье экосистем в условиях меняющегося климата.
Ранее исследователи обнаружили уменьшение морских рыб из-за меняющегося климата.
Анна Морозова.