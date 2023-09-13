16:32 (мск), источник: РБК Life
Самая высокая в мире собака умерла. Трехлетний дог был огромным и милым
Зевса признали рекордсменом Книги Гиннесса еще до смертельной болезни.
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В США в возрасте трех лет умерла самая высокая в мире собака — немецкий дог по кличке Зевс, говорится на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса. Недавно ему пришлось ампутировать переднюю правую ногу, после того как ветеринары обнаружили у него рак. После операции у дога развилась пневмония, и он умер во вторник, 12 сентября. В ноябре ему исполнилось бы четыре года.
Немецкий дог из Техаса по кличке Зевс был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2022 году как самая высокая из живущих собак-кобелей в мире. В холке пес достигал 105 см. Своим владельцам он достался в щенячьем возрасте в подарок.
«Зевс и мой сын-подросток спят вместе на большой кровати. Одного не найти без другого. Им нравится быть вместе», — рассказала ранее хозяйка пса-рекордсмена Британи.
Гигантский дог был очень добрый, боялся дождя, любил запрыгивать на забор, чтобы пообщаться с соседскими собаками, и воровать со стола сосиски. Еще Зевс обожал поездки к ветеринару, где ему уделялось много внимания.
Хозяева рассказали, что врачи сделали все возможное для спасения их любимого питомца, однако Зевс все же умер, «положив голову на колени Британи».
«Зевс был особенным псом. Он был нежным, любящим, очень упрямым, но всегда радовался своей семье и всем друзьям. Зевс прожил всего три коротких года, но мы очень благодарны за время, которое провели с ним. Он принес много радости и счастья. Вся наша семья будет очень скучать. У Зевса были самые лучшие врачи и медсестры, которые работали круглосуточно, чтобы помочь ему, но в конце концов болезнь победила».
Дог-рекордсмен был настолько высоким, что пил из кухонной раковины и воровал еду со стола.
«Мы знаем, что Зевс сейчас в лучшем месте, бегает на свободе и ест вкусные продукты со столов на небесах. Мы никогда его не забудем».
Ранее в Университете содружества Вирджинии (Virginia Commonwealth University) научно доказали, что собаки дарят счастье. Они установили, что поглаживание собак помогает укрепить иммунитет человека, данные об исследовании привело Национальное общественное радио (National Public Radio).
Оказалось, что даже кратковременное общение с собаками благоприятно сказывается на состоянии организма человека. Так, уровень гормона стресса кортизола падает у людей всего за 5−20 минут, проведенных с собаками, а уровень окситоцина, так называемого гормона счастья, повышается. Причем это двухсторонний процесс: уровень окситоцина у собак также увеличивается, когда они взаимодействуют с человеком.