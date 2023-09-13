16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Бразилии обнаружили останки древнейшего существа
Оно жило на территории Южной Америки примерно 265 миллионов лет назад.
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Группа палеонтологов из разных стран нашла в южной части Бразилии окаменевшие останки древнейшего хищного животного под названием пампафонея (Pampaphoneus biccai). Результаты исследования опубликованы в журнале Zoological Journal of the Linnean Society.
Ученые отметили хорошо сохранившийся череп, ребра и кости передних лап животного. Он обитал на территории Южной Америки 265 миллионов лет назад. Пампофонеи относятся к ранней группе терапсидов — диноцефилам, и были самым крупным видом наземных животных. Период их процветания пришелся на конец палеозойской эры, за 40 миллионов лет до появления динозавров.
Также ученые обнаружили, что пампафонеи играли важную экологическую роль, сравнимую с современными львами и тиграми. Эти животные использовали свои острые клыки и мощные челюсти для охоты и перекусывания костей добычи. Древнейшие существа достигали в длину почти 3 метров и весили около 400 килограммов.
Профессор Федерального университета Пампы, Фелипе Пиньейра, отметил, что открытие поможет разобраться в структуре строения наземных экосистем перед наиболее массовым вымиранием в истории Земли.
Ранее в КНР обнаружили окаменелости самой древней птицы, которая была ростом с человека.
Анна Морозова