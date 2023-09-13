18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Какаду побил рекорд скорости на крошечном самокате
Хозяин попугая отмечает, что способности птицы были заметны с первых дней.
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7-летний какаду Чико из Болгарии побил мировой рекорд Гиннеса по езде на самокате размером с пинту. Как пишет UPI, пернатый питомец прокатился на своем транспорте 5 метров за 17,79 секунды.
Чико поставил рекорд на съемках итальянского сериала «Lo Show dei Record». Его владелец, Калоян Явашев, профессиональный заводчик и дрессировщик попугаев.
Хозяин рекордсмена сказал, что Чико попал к нему трехмесячным птенцом. Явашев сразу же понял, что пернатый сможет выполнять сложные трюки — какаду не боялся толпы и с радостью и упорством тренировался.
Недавно кот, прыгающий через скакалку, побил мировой рекорд. Это еще одно крупное достижение в «копилке» пушистого шоумена.
Олеся Маевская