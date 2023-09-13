14:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Не свое жилье: почему россияне боятся брать ипотеку
Что лучше: арендовать квартиру или взять ее в кредит?
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Согласно данным банка «Дом. РФ» в последнее время россияне интересуются ипотекой на индивидуальное жилищное строительство. То есть спрос на участки в населенных пунктах для возведения домов растет. При этом респонденты чаще выбирают семейный или льготный кредит именно на новостройки.
Недавно Минсельхоз сообщил о планах возобновить сельскую ипотеку к 2024 году. Таким образом желающие смогут переехать в более экологичные районы. Но все ли готовы потратить кредит на жилье на природе? Или достаточно арендовать квартиру в городе?
Мы решили узнать у наших читателей, какие факторы влияют на выбор места жительства, насколько часто арендуются квартиры и так ли съем жилья выгоднее ипотечного кредита.