Ким Чен Ын привез в Россию свой Maybach: что это за машина

На видео легко опознать самый роскошный, длиннобазный Maybach 62, который выпускался с 2002 по 2012 год. Компания Mercedes-Benz ранее официально заявляла, что не поставляла такой автомобиль в Северную Корею, ведь запрет на поставки предметов роскоши в эту страну действует с 2006 года. Тем не менее купить такой транспорт на вторичном рынке — не проблема.
Если сегодняшние Mercedes-Maybach — это просто топовые версии обычного S-класса, то Maybach образца «нулевых» годов — машина особенная. Даже базовая версия Maybach 57 просто огромная: длина — 5734 мм. Для сравнения: у нынешнего Mercedes-Maybach — 5469 мм. Но у Ким Чен Ына мы видим версию «62» длиной целых 6171 мм.
С некоторых ракурсов создается впечатление, что кузов переработан: крыша кажется приподнятой. Какое бронирование и как роскошно отделан салон, можем только догадываться.