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14:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ким Чен Ын привез в Россию свой Maybach: что это за машина

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын провел два дня в РФ — 12 и 13 сентября. Он традиционно приезжает со своим «Майбахом», хотя такие машины в КНДР никогда не поставлялись. Что это за автомобиль?

Источник: РИА "Новости"

На видео легко опознать самый роскошный, длиннобазный Maybach 62, который выпускался с 2002 по 2012 год. Компания Mercedes-Benz ранее официально заявляла, что не поставляла такой автомобиль в Северную Корею, ведь запрет на поставки предметов роскоши в эту страну действует с 2006 года. Тем не менее купить такой транспорт на вторичном рынке — не проблема.

Если сегодняшние Mercedes-Maybach — это просто топовые версии обычного S-класса, то Maybach образца «нулевых» годов — машина особенная. Даже базовая версия Maybach 57 просто огромная: длина — 5734 мм. Для сравнения: у нынешнего Mercedes-Maybach — 5469 мм. Но у Ким Чен Ына мы видим версию «62» длиной целых 6171 мм.

С некоторых ракурсов создается впечатление, что кузов переработан: крыша кажется приподнятой. Какое бронирование и как роскошно отделан салон, можем только догадываться.

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