18:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: сидячий образ жизни связан с риском развития деменции
Но только в том случае, если проводить в таком положении 10 и более часов в день.
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Согласно новому исследованию, проведенному исследователями Университета Южной Калифорнии и Университета Аризоны, взрослые в возрасте 60 лет и старше, которые ведут сидячий образ жизни, подвержены повышенному риску развития деменции. Они уверены, что риск появления и развития болезни значительно увеличивается среди взрослых, которые проводят неподвижно (или ведут себя малоподвижно) более 10 часов в день. Исследование опубликовано в журнале JAMA.
Результаты также показали, что как таковой сидячий образ жизни не имеет настолько сильного влияния, как непрерывное нахождение в одном и том же положении. «Многие из нас знакомы с правилом перерывов, означающий, что через каждые полчаса, проведенных в сидячем положении, нужен пятиминутный перерыв. Мы хотели посмотреть, связаны ли эти типы паттернов с риском деменции и обнаружили, что продолжительность отдельных периодов сидячего образа жизни не имеет особого значения», — сказал Райхлен, профессор биологических наук и антропологии в Колледже литературы, искусств и наук.
Исследователи использовали данные Британского биобанка (крупномасштабной биомедицинской базы данных участников по всему Соединенному Королевству), чтобы изучить возможные связи между малоподвижным образом жизни и риском деменции. В рамках одного из исследований Биобанка более 100 тысяч взрослых согласились носить акселерометры — наручные устройства для измерения движений — 24 часа в сутки в течение одной недели. Авторы работы сосредоточились на выборке из примерно 50 тысяч взрослых из них — старше 60 лет и тех, у которых в начале эксперимента не было диагноза деменция.
Затем ученые проанализировали большой набор данных показаний акселерометров и классифицировали поведение участников исследования на основе различной интенсивности физической активности. С помощью машинного алгоритма они смогли отличить разные типы активности (такие как сидячий образ жизни и сон) и оценить затраченное на них время. В среднем после шести лет наблюдения исследователи обнаружили 414 случаев положительного результата на деменцию.
Команда скорректировала свой статистический анализ с учетом определенных демографических данных (возраст, пол, уровень образования, раса/этническая принадлежность, хронические заболевания, генетика) и характеристик образа жизни (физическая активность, диета, курение и употребление алкоголя, самооценка психического здоровья), которые могли повлиять на здоровье мозга. Хотя сидячий образ жизни было связан с повышенным риском развития деменции, исследователи обнаружили, что существует исключение.
«Мы были удивлены, обнаружив, что риск деменции начинает быстро возрастать после 10 часов сидячего образа жизни каждый день, независимо от того, как накапливалось время сидячего образа жизни», — сказал автор исследования Джин Александер, профессор психологии и психиатрии в Центре Эвелин Ф. Макнайт. Института мозга при Университете Аризоны.
Это говорит о том, что малоподвижность менее 10 часов не дает того же эффекта.
По мнению авторов, необходимы дополнительные исследования, чтобы установить причинно-следственную связь и определить, может ли физическая активность снизить риск развития деменции.
Недавно ученые выяснили, что посещение курсов во взрослом возрасте снижает риск деменции. При этом область обучения значения не имеет.
Олеся Маевская