11:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые рассказали, что влияет на пользу зеленого чая
Сохранение полезных веществ напитка зависит от состава керамических заварочных чайников.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как известно, зеленый чай обладает природными флавоноидами катехинами, снижающими риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также продлевающими жизнь. Недавнее исследование, проведенное учеными из Нагойского технологического института в Японии, показало, что на содержание полезных веществ влияет глазурь керамических чайников, в которых заваривают напиток.
Ученые рассмотрели самые популярные типы глазурных покрытий чайников, используемых в Японии. В их основе находятся оксид кремния, алюминия, натрия и кальция, также там присутствуют оксиды металлов, которые придают керамической посуде уникальный внешний вид и текстуру. Так, от разного количества содержащихся веществ зависит цвет сосудов. А прозрачность покрытия создает высокое количество титана в составе.
Чтобы выяснить, как на катехины влияет глазурь, ученые заварили зеленый чай в разной посуде, используя воду температурой 80 , и настояли его 3 минуты. Затем при помощи центрифугирования (процесса, который при помощи центробежной силы позволяет отделить частицы от раствора в соответствии с их размером, формой, плотностью, средней вязкостью) изготовили раствор напитка для исследования.
Полученное вещество смешали с глазурными порошками и дали настояться 6 часов. Через это время оттенки напитка поменялись от коричневого до почти черного. Таким образом удалось выяснить, что в растворах чая, смешанных с оксидом железа, меди и кобальта, содержащихся в измельченных частицах покрытия чайников, заметно снизился уровень катехинов. А в случае реакции с титаном произошло избирательное разрушение веществ.
Снижение концентрации полезных веществ зеленого чая и изменение цвета раствора исследователи связали с окислением катехинов, в процессе которого образовались красящие пигменты. Таким образом данное открытие поможет при разработке материалов для чайников и повлияет на традиции употребления этого напитка.
Ранее 100-летняя женщина рассказала о лучшем напитке для долголетия.
Анна Морозова