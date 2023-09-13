18:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: собака подслушивает хозяев во время сна
Этот навык они получили в результате одомашнивания.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Небольшое исследование с участием 13 собак показало, что мозг собак в глубоком сне реагирует в ответ на голоса других собак и людей так же, как если бы они бодрствовали. «Это открытие важно, поскольку оно является первым свидетельством сложной слуховой обработки во время сна у этих животных», — пишут этологи Будапештского университета. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.
Испытуемых подключили к устройствам, которые измеряли потенциальные реакции мозга животных, связанные с окружающими их событиями. Затем им давали послушать голоса других собак и людей во время бодрствования, сонливости и сна. Каждый звук — визги, нытье, рычание, кашель, смех, вздохи и зевота — воспроизводился с одинаковой громкостью и длился около одной секунды.
Даже во время неглубокой фазы сна собаки могли определить, исходил ли шум от других собак или от людей, и была ли эмоция или валентность общения положительной или нейтральной. Эта способность также была продемонстрирована у приматов, включая людей, и некоторых мышей. Учитывая, что млекопитающие проводят большую часть времени во сне, способность обрабатывать социальные сигналы даже во время дрема сыграла жизненно важную роль в нашем выживании.
Понимание нами информации в этом состоянии зависит как от стадии сна, на которой мы находимся, так и от типа шума, который мы слышим. Например, даже наши имена вызывают разную реакцию у собак. Как и мы, питомцы полагаются на сон, чтобы обработать свои воспоминания и эмоции.
В процессе одомашнивания их сон изменился и стал больше похож на наш, чем на сон других видов животных. В пожилом возрасте их также беспокоит поверхностный и прерывистый сон, как и у людей, страдающих слабоумием. И хотя для проверки этих результатов потребуются дальнейшие исследования, они дополняют растущий список сходств между поведением животных и людей, что помогает в нейробиологических исследованиях.
Недавно ученые выяснили, как сказать собаке «я тебя люблю». Питомцы любят, когда с ними общаются, как с детьми.
Олеся Маевская