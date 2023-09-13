19:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Популяции рыб в Британии находятся на грани исчезновения
Все из-за чрезмерного вылова и снижения количества видов.
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Рыбная промышленность Великобритании зависит от 10 ключевых запасов. Пять из них подвергаются чрезмерному вылову, включая скумбрию, которую активнее всего добывали в 2021 году. В это же время треска Северного моря достигла критически низкого количества особей в популяции. Таким образом эти виды рыб близки к исчезновению. Об этом сообщает газета The Guardian.
Шеф-повар и активист экологической кампании Хью Фернли-Уиттингстолл сказал, что если исчезнет треска Северного моря, то это быстро приведет к краху экосистем, которые поддерживают эти виды рыб. Он добавил, что правительству нужно предотвратить потерю этих подводных существ. В предисловии к отчету мужчина призвал установить устойчивые лимиты на вылов.
Популяции морской трески, трески Западной Шотландии и ирландской морской путассу настолько низки, что Международный совет по исследованиям моря (орган, предоставляющий консультации по обеспечению устойчивых урожаев) рекомендовал полный запрет на все виды уловов, что приведет к восстановлению количества особей.
В ответ на отчет об итогах исследования представитель Министерства по окружающей среде, продовольствию и сельским делам заявил, что летом было объявлено о пакете реформ, которые ознаменовали «явный отход от устаревшей общей политики ЕС в области рыболовства и которые обеспечат прибыльную рыбную отрасль, опирающуюся на устойчивые рыбные запасы и здоровую морскую среду на будущее».
Реформы подкреплены планами управления рыболовством о том, как наилучшим образом управлять запасами, которые были разработаны совместно с отраслью, опираясь на наилучшие имеющиеся научные данные.
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Анна Морозова