11:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выявили гены, устойчивые к лечению от инфекций
В том числе — невосприимчивые к сильным антибиотикам.
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Инфекции, вызванные золотистым стафилококком, хотя и распространены, могут быть опасными для жизни, вызывая сепсис в кровотоке. Бактерия известна своей устойчивостью к антибиотикам, что затрудняет лечение. Недавно сотрудники Мельбурнского университета открыли новую генетическую информацию о золотистом стафилококке, показав, что делает его столь опасным для организма.
Исследование опубликовано в журнале Cell Reports. В его основу легла работа сотрудников Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти (Doherty Institute), которые проанализировали уникальные генетические профили более чем 1300 штаммов золотистого стафилококка.
Объединив эти данные со своими, исследователи обнаружили, что, хотя факторы пациента имеют решающее значение в определении рисков смертности, некоторые гены связаны с устойчивостью к антибиотикам, а также со способностью бактерий задерживаться в крови. Один из авторов первой статьи сказал, что полученные результаты подчеркивают диагностическую силу интеграции клинических и геномных данных.
«Насколько нам известно, это один из первых случаев, когда использованный нами метод, называемый полногеномным ассоциативным исследованием (GWAS), был применен для изучения роли бактериальных геномов, факторов хозяина и антибиотиков в организме человека, — сказал ученый. — В GWAS ученые сканируют геном большой коллекции бактерий в поисках крошечных мутаций, которые чаще всего проявляются у штаммов с определенной характеристикой, например, устойчивостью к антибиотикам».
Профессор Мельбурнского университета Бен Хауден, директор лаборатории общественного здравоохранения микробиологического диагностического отделения (MDU) Института Доэрти и соавтор статьи, сказал, что эта работа представляет собой значительный прогресс в медицинских исследованиях, поскольку она меняет стратегии борьбы с комплексными заболеваниями. «Выявив гены, ответственные за устойчивость золотистого стафилококка к антибиотикам, наш GWAS помогает найти лучшее лечение инфекций кровотока, вызванных золотистым стафилококком, — сказал профессор Хауден. — Эти знания потенциально могут сформировать и расширить нашу способность бороться со стойкими инфекциями, невосприимчивыми к антибиотикам».
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Олеся Маевская