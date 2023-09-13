18:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 13 сентября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Россиян предупредили о трехдневной магнитной буре
Сильная магнитная буря началась 13 сентября и продолжится три дня.
Путин рассказал о переговорах с Ким Чен Ыном
По его словам, у двух стран «много интересных» проектов в области транспортного сообщения.
Евросоюз снял санкции с четверых россиян
Совет ЕС не стал уточнять, кто именно исключен из черного списка.
СМИ: Украина атаковала Севастополь ракетами Storm Shadow
Удар по судоремонтному заводу в Севастополе наносился британскими крылатыми ракетами дальнего радиуса действия Storm Shadow, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.
Пашинян заявил, что Римский статут МУС будет ратифицирован
Римский статут Международного уголовного суда будет ратифицирован парламентом Армении, это не связано с армяно-российскими отношениями, заявил премьер Никол Пашинян.