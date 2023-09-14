История и традиции Дня Сухопутных войск. Когда в России в 2023 году отмечают День Сухопутных войск?

Сухопутные войска считаются самым древним видом войск в мировой истории. А в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ) именно Сухопутные войска являются самыми многочисленными. Неудивительно, что представители такого вида войск имеют собственный праздник — День Сухопутных войск. «Лента.ру» рассказывает, как этот праздник отмечают, когда он появился, а также приводит интересные факты про Сухопутные войска России.
Какого числа отмечается День Сухопутных войск?
День Сухопутных войск России традиционно празднуется в одну и ту же дату. Неважно, какой это день недели — праздник отмечается ежегодно 1 октября. Несмотря на значимость события, этот день не является выходным.
Почему День Сухопутных войск отмечается именно 1 октября?
Дата Дня Сухопутных войск выбрана не случайно: именно 1 октября (по старому стилю) 1550 года началась история Сухопутных войск России. В тот день царь Иван Грозный издал указ, которым велел собрать тысячу людей в Московском и окружающих уездах, чтобы создать так называемые стрелецкие полки для несения постоянной сторожевой службы.
В результате других указов Ивана Грозного, которые также упорядочили систему комплектования поместного войска и ввели порядок постоянного пребывания на службе как в военное, так и в мирное время, появилось первое постоянное войско, которое обладало рядом признаков регулярной армии.
Однако регулярная армия в современном понимании этого слова появилась в Российской империи только при Петре I. Он издал указ «О приеме в службу солдат из вольных людей». В результате внедренных царем перемен в ноябре 1699 года в стране появился рекрутский принцип формирования войска. А уже после окончания Северной войны, которая длилась с 1700-го по 1721 год, в Российской империи возникла регулярная армия.
Но развитие Сухопутных войск продолжилось только в следующем веке — уже при Александре I: 8 сентября (по старому стилю) 1802 года он издал манифест «Об учреждении министерств». В результате в стране появились министерства (до этого подобные функции выполняли коллегии). В их числе было и Министерство военных сухопутных сил. А серьезные изменения в структуре этого рода войск начались во второй половине XIX века, когда стала развиваться техническая составляющая вооружения.
В это время совершенствовались железнодорожные, воздухоплавательные и инженерные подразделения Сухопутных войск, а также создавались новые спецвойска — войска химической и биологической защиты. Сухопутные войска принимали участие в Первой мировой войне, которая началась для Российской империи 1 августа 1914 года и завершилась с приходом к власти большевиков в декабре 1917-го.
В основе Красной армии, которая появилась после Октябрьской революции 1917 года, также были Сухопутные войска. Они принимали участие в Гражданской войне с 1917-го по 1922 год, а также сыграли важную роль во времена Великой Отечественной войны.
После победы в войне Сухопутные войска официально стали отдельным видом Вооруженных сил СССР. Это произошло 23 марта 1946 года, когда начальник Генштаба Верховного совета и Маршал Советского Союза Александр Василевский издал приказ о формировании Главкомата Сухопутных войск — официального органа управления.
Первым главнокомандующим Сухопутными войсками стал Георгий Жуков.
Очередные крупные изменения произошли уже после распада СССР. Сейчас Сухопутные войска являются самым многочисленным по боевому составу видом Вооруженных сил России.
Состав Сухопутных войск России
- Танковые войска;
- Мотострелковые войска;
- Войска радиационной, химической и биологической защиты;
- Ракетные войска и артиллерия;
- Войска противовоздушной обороны;
- Разведывательные соединения и воинские части;
- Инженерные войска;
- Войска связи.
Основная задача современных Сухопутных войск — обеспечивать безопасность жителей и территории России на суше, а также защищать национальные интересы страны.
550 000 человек составляет численность Сухопутных войск РФ, по данным The Military Balance.
Какой флаг у Сухопутных войск России?
Флаг Сухопутных войск представляет из себя красное полотнище с золотой эмблемой Сухопутных войск России в центре. Сама эмблема выглядит как золотая пылающая гренада на фоне двух перекрещенных мечей. Символ несет определенное значение: скрещенные золотые мечи — это традиционный символ борьбы и защиты Отечества, а горящая гренада представляет собой боевую мощь этого рода войск.
С какого года отмечается День Сухопутных войск?
День Сухопутных войск России начали отмечать на государственном уровне относительно недавно. Его утвердил указ президента Российской Федерации Владимира Путина «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в ВС РФ» от 31 мая 2006 года. До этого профессиональные праздники были только у отдельных родов войск, которые входили в состав Сухопутных — например, у танковых войск.
Как отмечают День Сухопутных войск России?
В этот день Министр обороны поздравляет всех, кто так или иначе связан с Днем Сухопутных войск — это не только военные и ветераны, которые служили в этих войсках, а также их семьи. Свой профессиональный праздник отмечают также преподаватели и студенты профильных вузов, которые занимаются подготовкой кадров для Сухопутных войск. Например, Михайловская военная артиллерийская академия в Санкт-Петербурге и суворовские училища в разных городах России.
Основные торжества в День Сухопутных войск проходят в Москве. Именно там находится и Главный храм Сухопутных войск — храм Преображения Господня.
Торжественные мероприятия проходят и в Главном храме Вооруженных сил, который расположен в Московской области.
Кроме того, каждый год те, кто так или иначе связан с Сухопутными войсками, приезжают к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду возле Красной площади. Также люди съезжаются в центр столицы для возложения цветов к памятнику маршалу Жукову, который находится на Манежной площади.
Центральный академический театр Российской армии 1 октября открывает свои двери для военнослужащих, суворовцев и ветеранов Сухопутных войск. Сперва им зачитывают торжественные поздравления президента, главы Минобороны и командующего Сухопутными войсками, а затем устраивают для приглашенных праздничный концерт. Выступать перед военнослужащими часто зовут звезд российской эстрады, которых солдаты, офицеры и ветераны уважают. Например, в разные годы для них выступали Иосиф Кобзон, Алла Баянова и Денис Майданов. А в парке «Патриот» в Московской области устраивают различные показательные выступления и шоу.
Особое внимание празднованию уделяют и в воинских частях Сухопутных войск. Каждый год в день праздника там проводят различные торжественные мероприятия и устраивают праздничные построения. Во время концертов перед военнослужащими выступают приглашенные артисты, а после солдаты вспоминают историю части, в которой несут службу, и ее ветеранов.
По телевизору в День Сухопутных войск обычно показывают тематические фильмы — особенно по государственным каналам. Чаще всего это советские картины, рассказывающие о войне и мужестве солдат, которые в ней сражались. А в новостях зрителей знакомят с отдельными историями конкретных военнослужащих и их семей или целых военных частей Сухопутных войск.