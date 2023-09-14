11:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 14 сентября
Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Мошенники придумали новую схему с «обновлением» денег
Злоумышленники предлагают «обновить» деньги на счете для дополнительной защиты, обещая их возврат, страховку или повышенную доходность по вкладу.
В Черном море уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ
Российские военные уничтожили в акватории Черного моря пять катеров-дронов ВСУ, пытавшихся атаковать корабль «Сергей Котов», сообщили в Минобороны.
Обвинение запросило для Митволя четыре года и девять месяцев колонии
Олег Митволь признал вину по делу, связанному с хищением 975 млн рублей, выделенных на строительство метро в Красноярске.
Россияне сказали, сколько денег им не хватает для жизни на широкую ногу
Каждый шестой гражданин РФ испытывает чувство финансовой безопасности лишь при получении одного миллиона рублей.
Антонов заявил о двуличии США, критикующих КНДР и Россию
Оценки США визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию являются проявлением двуличия, Москва сама решит, с кем взаимодействовать, заявил посол РФ в Вашингтоне.