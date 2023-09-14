Дикий вирус лучше? Врачи ответили на наболевшие вопросы о прививках

Вакцинация хорошо известна в России. Каждый год люди делают прививки от гриппа, которые и требуется обновлять ежегодно. Есть и те вакцины, которые требуют однократного введения, а есть те, что нуждаются в ревакцинации через какой-то промежуток времени. Но несмотря на такую распространенность, а также доказанную эффективность такого средства защиты от тяжелых и смертельных заболеваний (а грипп тоже смертельно опасен), с прививками связано немало домыслов и сомнений. В эфире программы «Жить здорово!» врачи попытались их развеять.
Вирус гриппа каждый год мутирует, зачем же прививаться, если все равно люди заболевают?
«Да, вирус мутирует. Но мы каждый год прививаемся теми прививками, которые специально сделаны под этот сезон гриппа. В мире существуют с 1952 года центры по мониторингу гриппа. Соответственно, мы знаем и можем прогнозировать, какие типы гриппа будут в этом году на нашей территории. И мы делаем прививку от тех вирусов, которые будут в этом году», — подчеркнул аллерголог-иммунолог Андрей Продеус.
В этом году специалисты прогнозируют приход сразу 4 вариантов вируса гриппа: подвиды А — H1N1, H3N2 и подвиды В — Victoria и Yamagata. Эти вирусы будут входить в так называемую квадривалентную вакцину, то есть ту, где есть 4 компонента, подчеркнул иммунолог.
«Любая вакцина, которую вы делаете, должна содержать название тетра- или квадри-, что означает 4 типа вируса», — отметила Елена Малышева.
Прививать же, предупредила врач, надо всех — и детей, и пожилых, и беременных женщин.
Если прививку делать в одну и ту же руку, она будет лучше работать?
«Ревакцинацию лучше делать в одну и ту же руку. Когда в организм попадает антиген, начинают вырабатываться Т-лимфоциты — клетки-убийцы, они локализуются в лимфатической системе. И когда мы вводим второй раз вакцину сюда же, количество этих клеток намного больше и ответ намного лучше», — пояснил офтальмолог Михаил Коновалов.
И это научно доказано, отметила Малышева. Ведь все попадает в лимфоузлы, а там начинается обучение клеток иммунитета.
Вакцина снижает иммунитет и лучше переболеть «диким» вирусом?
Это ошибочное мнение, ведь вакцина — это фактически тренер иммунной системы. Она создает иммунитет против той болезни, от которой разработана.
«Естественно, переболев болезнью, вы можете получить сильный устойчивый иммунитет. Но вся проблема в том, что, заболев, вы можете получить тяжелые осложнения или умереть. Поэтому эффективность вакцинации и заключается в том, что она предупреждает смерть людей», — отметил кардиолог Герман Гандельман. Кроме того, она защищает и от тяжелых форм болезни.
Человек, который сделал прививку от гриппа, некоторое время заразен, так как в вакцине есть вирус. Это особенно опасно, если в доме есть младенец?
Вакцины от гриппа живого вируса не содержат. И заразить никого нельзя. Прививка в основном использует либо части и кусочки вируса, которые являются его белками, либо части внутренней и внешней оболочки вируса. Но самого вируса в ней нет.
Андрей Продеусаллерголог-иммунолог
Кроме того, важно понимать, что у младенца до полугода иммунитет ничем особо не защищен. Поэтому все взрослые вокруг него должны создать так называемый купол безопасности. То есть родители, бабушки и дедушки, братья и сестры, а также, если есть, няни — все должны быть вакцинированы, в том числе и от гриппа. Самого ребенка можно вакцинировать от вируса в возрасте полугода.
Календарь прививок объемный, надо все время следить за тем, когда и какую вакцину ставить, а можно ли сделать все прививки разом?
«Существуют комбинированные вакцины, в которых есть много компонентов, и доказана их абсолютная эффективность и безопасность. Кроме того, есть схемы, когда в один день ставится несколько разных вакцин. И это разрешено и детям, и взрослым. И доказано, что комбинированная вакцина не несет никаких отрицательных и долгосрочных последствий», — пояснил кардиолог Гандельман.
Есть такие комбинированные вакцины, например, от кори, коклюша, паротита. Есть вакцина от столбняка, дифтерии и коклюша. Вместе с прививкой от гриппа можно сделать и прививку от пневмококка.
При подготовке материала использованы следующие источники: Жить здорово!
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