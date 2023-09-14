13:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые рассказали, существует ли безопасная доза алкоголя
Даже малые дозы спиртного могут привести к развитию онкологических заболеваний.
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от злоупотребления алкоголем умирают 3 миллиона человек ежегодно. А расстройствами, связанными со спиртным, страдают 237 миллионов мужчин и 46 миллионов женщин. Горячительные напитки нарушают циклы сна и влияют на вещества в мозге, которые регулируют настроение и поведение.
Даже в малых дозах алкоголь может привести к развитию онкологических заболеваний. Однако существует мнение, что спиртное снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и помогает поддерживать психическое здоровье. И все это в том случае, если употреблять напитки в умеренных дозах. Но существуют ли они на самом деле? Об этом рассказали ученые ВолГГМУ.
Специалисты говорят о том, что неприятных последствий спиртного достаточно много, но зачастую они возникают к определенному возрасту и не ассоциируются у человека непосредственно с горячительными напитками. Так, если вследствие их употребления возникают травмы, появляются проблемы с социализацией, то это уже говорит об отрицательном воздействии на мозг и организм в целом. «Не обязательно ждать, условно, рака кишечника, чтобы понять, что алкоголь влияет на вас негативно», — отмечает врач-психиатр Юрий Осадший.
Как сильно будет воздействовать алкоголь на человека зависит от многих факторов, в том числе от генетических, биологических и окружающей среды. То есть невозможно точно установить, появится ли у человека зависимость, однако, согласно статистике, после однократного употребления спиртного с вероятностью в 23% могут появиться проблемы, связанные с горячительными напитками. Ученые говорят, что такое происходит из-за ацетальдегида, который выделяется после расщепления организмом этанола. Это вещество очень токсичное.
Есть только количество, которое минимизирует последствия. Нет ни одного органа, который не страдал бы от токсического воздействия спиртного. Конечно, восемь граммов горячительных напитков в день приводили к снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, однако в таком случае меняются факторы риска, например, проблемы с сердцем не возникнут, но может развиться онкология.
Ранее в Великобритании ученые создали алкоголь, не вызывающий похмелье и другие побочные эффекты.
Анна Морозова