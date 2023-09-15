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11:58 (мск)

Как нацпроект помогает восстанавливать леса

Стать участником акции «Сохраним лес», которая проходит в его поддержку, может каждый.

Источник: Freepik

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Лесовосстановление — это долгий процесс, который требует внимательности и терпения на каждом этапе. Он подразумевает восстановление лесов не только естественным способом, но и комбинированным и искусственным, в котором участвует человек. Специалисты семеноводческих центров и питомников заготавливают семена, выращивают саженцы, расчищают участки, обрабатывают почву, занимаются посадкой культур и уходом за растениями.

К началу сентября 2023 года восстановление было проведено на площади в 523,7 тыс. га российских лесов, из которых на 12,6 тыс. га — компенсационное (направленное на восстановление вырубленных лесов). Лесоразведение же было проведено на территории в 2,9 тыс. га., агротехнический уход — на 544,6 тыс. га. Специалисты отмечают, что один из важнейших этапов в этом процессе — подготовка и отбор семян.

Комплексную поддержку лесной отрасли оказывает нацпроект «Экология». Благодаря ему лесничества получают новые тракторы, плуги, сеялки, культиваторы и другое навесное оборудование. Бережно проходит сам посев семян. С нескольких соток, потом — гектаров, в питомниках и лесничествах в итоге рождаются огромные площади российских лесов, ведется их восстановление после пожаров, болезней или плановых рубок.

Так, в Воронежской области было собрано 308,7 кг семян березы. Заготовленное по национальному проекту «Экология» сырье в ближайшее время посеют в лесных питомниках для получения посадочного материала. «Первая партия семян, получивших удостоверения качества в региональном Центре защиты леса, уже посеяна в Теллермановском лесничестве. По мере проведения необходимой экспертизы посевы продолжатся в питомниках Богучарского, Давыдовского, Новохоперского лесничеств», — сообщил начальник отдела воспроизводства лесов Воронежского лесопожарного центра Владимир Малышев.

Непосильную помощь в сборе семян березы оказали школьные лесничества, собравшие более 60 кг березовых брунек. По предварительной оценке лесоводов, заготовленного сырья хватит для выращивания более 700 тысяч сеянцев. В ближайшие дни в «дубовых» лесничествах региона стартует заготовка желудей, а через несколько месяцев — сбор шишек сосны. До конца года в регионе запланировано собрать 17 тонн семян сосны, дуба, березы и других лесных растений.

Сделать свой вклад в восстановление лесов нашей страны может каждый. Те, кто неравнодушен к российской природе, могут принять участие в акции «Сохраним лес», которая проходит пятый год подряд в поддержку национального проекта «Экология». К слову, за все время ее существования экоактивисты высадили более 222 миллионов деревьев.

Источник: Freepik

По сравнению с прошлыми сезонами акция заметно расширилась: в этом году «Волонтеры леса» наряду с помощью в местах высадки деревьев планируют вести образовательную работу — проводить лесные дебаты и дискуссии с участием экспертов, тематические уроки о важности леса, а также лесные мастер-классы и фестивали. Чтобы принять участие нужно:

  1. Зайти на сайт сохранимлес.рф.
  2. Выбрать свой регион на карте.
  3. Зарегистрироваться на удобную локацию.
  4. Обязательно связаться с координатором для подтверждения даты и времени мероприятия.
  5. Приехать на высадку. Весь инвентарь выдадут на месте.

В сентябре пройдут следующие масштабные акции:

  • В Подмосковье высадка деревьев пройдет в этот день вблизи деревни Новая Купавна Богородского городского округа.
  • 16 сентября в Винзилинском участковом лесничестве Тюменской области волонтеры и местные жители планируют высадить 105,6 тысяч елей и сосен.
  • 17 сентября волонтеры и неравнодушные жители Владимирской области будут не только высаживать ели в Судогодском районе, но и проведут в рамках акции «Сохраним лес» уборки незаконных свалок в лесах.
  • 19 сентября на 54-ом километре автодороги г. Ханты-Мансийск — пгт. Талинка в ХМАО — Югре на территории Троицкого участкового лесничества также проведут акцию «Сохраним лес», высадив 2,5 тысячи сосен.
  • 23 сентября появление 22 тысяч новых сосен запланировано в Ленинградской области.
  • 25 сентября в Курганской области в Катайском участковом лесничестве на 5 гектарах высадят новый сосновый лес из 10 тысяч молоденьких деревьев.

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