В Новосибирске сняли на видео падение кометы Нишимура Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял видео полёта кометы Нишимура
Фоторепортажи
12Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
16На Гонконг обрушился сильнейший за 139 лет ливень
Главное
Спецоперация на Украине
13:43 (мск), источник: РБК Life

40 лет со дня рождения Эми Уайнхаус. Посмотрите ее концерт в Москве

Впервые певица выступила в России на открытии музея «Гараж».

Источник: AP 2023

Сегодня, 14 сентября, эпатажной британской соул-певице и автору песен Эми Уайнхаус могло бы исполниться 40 лет. По этому случаю РБК Life вспоминает, каким был первый визит артистки в Россию.

12 июня 2008 года состоялся первый концерт Эми Уайнхаус в России — она приняла участие в открытии Центра современной культуры «Гараж». Его основателями стали бизнесмен Роман Абрамович и Дарья Жукова (в 2017 году они официально развелись). За свое выступление Уайнхаус получила £1 млн (примерно 4,63 млн рублей по курсу на тот момент).

Гостями закрытого мероприятия стали в том числе бизнесмен Франсуа-Анри Пино, принц Монако Андреа, его сестра Шарлотта Казираги и многие другие. Уайнхаус исполнила перед публикой треки из своего второго (и последнего, изданного при жизни) альбома Back to Black — Addicted, Just Friends, Cupid и You Know I'm No Good, а также Tears Dry из альбома Lioness: Hidden Treasures.

Во время загрузки произошла ошибка.

За несколько месяцев до концерта в российской столице, уже проходя курс лечения от алкогольной зависимости, она стала триумфатором 50-й церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми». Артистка получила пять статуэток, в том числе в номинации «Лучший новый артист». В том же 2008 году Эми попала в больницу, где у нее была диагностирована эмфизема легких.

Спустя три года, 23 июля 2011 года (в 15:54 по местному времени), Эми Уайнхаус была найдена мертвой у себя дома в Лондоне. Ей было всего 27 лет. Прощание с певицей прошло в синагоге Голдерс Грин на севере города. Согласно заключению медиков, она скончалась от алкогольного отравления.

Артистка успела записать дуэт с легендарным Тони Беннетом — легендарный эстрадный исполнитель скончался в июле этого года в возрасте 96 лет.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 5 пород кошек, которые запрещено держать в квартире. Они очень опасны
Отношения между мужчиной и женщиной: 3 главных признака, когда все хорошо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта