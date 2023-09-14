13:43 (мск), источник: РБК Life
40 лет со дня рождения Эми Уайнхаус. Посмотрите ее концерт в Москве
Впервые певица выступила в России на открытии музея «Гараж».
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Сегодня, 14 сентября, эпатажной британской соул-певице и автору песен Эми Уайнхаус могло бы исполниться 40 лет. По этому случаю РБК Life вспоминает, каким был первый визит артистки в Россию.
12 июня 2008 года состоялся первый концерт Эми Уайнхаус в России — она приняла участие в открытии Центра современной культуры «Гараж». Его основателями стали бизнесмен Роман Абрамович и Дарья Жукова (в 2017 году они официально развелись). За свое выступление Уайнхаус получила £1 млн (примерно 4,63 млн рублей по курсу на тот момент).
Гостями закрытого мероприятия стали в том числе бизнесмен Франсуа-Анри Пино, принц Монако Андреа, его сестра Шарлотта Казираги и многие другие. Уайнхаус исполнила перед публикой треки из своего второго (и последнего, изданного при жизни) альбома Back to Black — Addicted, Just Friends, Cupid и You Know I'm No Good, а также Tears Dry из альбома Lioness: Hidden Treasures.
За несколько месяцев до концерта в российской столице, уже проходя курс лечения от алкогольной зависимости, она стала триумфатором 50-й церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми». Артистка получила пять статуэток, в том числе в номинации «Лучший новый артист». В том же 2008 году Эми попала в больницу, где у нее была диагностирована эмфизема легких.
Спустя три года, 23 июля 2011 года (в 15:54 по местному времени), Эми Уайнхаус была найдена мертвой у себя дома в Лондоне. Ей было всего 27 лет. Прощание с певицей прошло в синагоге Голдерс Грин на севере города. Согласно заключению медиков, она скончалась от алкогольного отравления.
Артистка успела записать дуэт с легендарным Тони Беннетом — легендарный эстрадный исполнитель скончался в июле этого года в возрасте 96 лет.