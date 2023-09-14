Что такое адренохром и почему его связывают с теорией заговора?

Такие сообщения недостоверны, в этом убедился Aif.ru совместно с ресурсом по разоблачению недостоверной информации «Лапша Медиа».
Адренохром — это химическое вещество, которое образуется в результате окисления адреналина, гормона стресса. Утверждения о том, что это вещество можно получить путем убийства детей не соответствуют действительности.
Для получения адренохрома не требуется убивать кого-либо. Это вещество можно легко синтезировать в лабораторных условиях. Адренохром также вырабатывается в надпочечниках, шишковидной железе головного мозга.
Об использовании вещества часто упоминают приверженцы теории заговора. Ее фанаты утверждают, что детей используют для производства так называемого эликсира молодости, адренохрома, и что именно ради этого вещества в мире развернута масштабная сеть.
Сообщения о том, что адренохром является наркотиком, который добывают из детей, стали распространять после того, как известный журналист Хантер Томпсон написал книгу «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», а впоследствии по ней был снят фильм. Однако сам режиссер Терри Гиллиам заявлял, что эпизод с употреблением андренохрома — художественный вымысел, и в реальности такого наркотика не существует.
На самом деле адренохром не обладает наркотическими или омолаживающими свойствами. Он такде не имеет никаких психоделических свойств. Препарат используют в медицине для замедления потери крови путем ускорения свертываемости на открытых ранах.