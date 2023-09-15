16:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Астронавт из США побил рекорд по одиночному космическому полету
Скоро это число перейдет за 365 дней.
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Как пишет Science Alert, астронавт Фрэнк Рубио побил рекорд самого продолжительного пребывания на орбите, проведя на борту Международной космической станции более 355 дней. «В некотором смысле это был невероятный вызов», — сказал рекордсмен.
Рубио заявил, что теперь с нетерпением ждет достижения 365 дней. «Я думаю, что это станет действительно хорошей вехой для нашей страны», — сказал американец. Предыдущий рекорд астронавтов США был установлен в 2022 году Марком Ванде, который провел в космосе 355 дней.
Мировой рекорд — 437 дней — принадлежит российскому космонавту Валерию Полякову. Фрэнк должен вернуться на Землю 27 сентября; к этому моменту он проведет в космосе 371 день.
Когда астронавт отправился на МКС в прошлом году на российской ракете «Союз» с двумя космонавтами, планировалось, что он останется там на шесть месяцев, что является обычной продолжительностью миссии. Но из-за столкновения с метеоритом и небольшой поломки ему пришлось задержаться.
Абсолютный рекорд США по количеству дней в космосе за всю жизнь принадлежит бывшему астронавту Пегги Уитсон. Она провела в нескольких миссиях в общей сложности 675 дней.
Недавно ученый из Флориды решил прожить 100 дней под водой.
Олеся Маевская